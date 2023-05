Da giorni ormai si vocifera sulla rottura del fidanzamento tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, avvenuta in seguito ad un ennesimo litigio tra i due. Se da un lato lei si è comunque mostrata molto attiva sui social, non accennando minimamente alla situazione sentimentale, lui ha invece svelato alcuni dettagli sui motivi del loro allontanamento. Il tutto sarebbe sempre riconducibile ad una grande differenza caratteriale, emersa già all’interno del GF Vip 7.

Nelle sue dichiarazioni l’ex vippone ha svelato che spesso veniva rimproverato da Oriana Marzoli per il suo non essere molto attivo sui social network, non mostrando quindi cosa faceva assieme a lei. Daniele Dal Moro ha specificato: “Oriana ha un tipo di vita diversa dalla mia e io ho cercato di andarle incontro e ho fatto il massimo, facendo anche cose che non faccio. Io ho cercato di fare ciò che potevo“.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: ecco perché si sono lasciati

Sulla rottura tra Oriana e Daniele si sono espressi due noti esperti di gossip, ovvero Amedeo Venza e Deianira Marzano, i quali hanno deciso di schierarsi dalla parte di lui. Proprio Deianira ha svelato di aver letto tutte le conversazioni tra la Marzoli e il Dal Moro, dichiarato che lui è sempre stato disposto ad accompagnarla ovunque pur di non lasciarla da sola. Lei ha comunque deciso di bloccarlo in seguito ad un ennesimo litigio stupido. Pare inoltre che l’ex gieffino pensava di poter recuperare la situazione, ma l’influencer venezuelana ha agito facendolo bloccare anche da tutte le sue amiche.

A queste affermazioni Oriana ha deciso di rispondere tramite un tweet, nel quale ha detto che continuerà a non svelare nulla sui motivi della sua decisione, nonostante le svariate bugie che stanno arrivando da parte del Dal Moro e di chi lo sostiene. Ha fermamente dichiarato che la verità la sa soltanto lei e le persone che le vogliono bene veramente. Proprio a questo punto è arrivata la replica da parte di Amedeo Venza, il quale ha ricondiviso il tweet nelle sue storie Instagram scrivendo: “Ma gli amici italiani e spagnoli sanno anche quanti soldini ha speso Daniele per i tuoi capricci?“.

Quest’ultima è senza dubbio un’affermazione molto importante, in quanto fa intuire che Daniele non avrebbe colpe per la fine della storia d’amore con Oriana, ma che al contrario sia stato una vittima dei capricci dell’ex gieffina venezuelana. Non resta altro, a questo punto, che attendere nuove dichiarazioni che potranno chiarire meglio la vicenda.