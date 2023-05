Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, crisi di coppia? Dalla casa del GF Vip 7 sono usciti con tanta voglia di continuare a conoscersi e proseguire al meglio in una relazione sentimentale ed effettivamente così è accaduto, almeno fino a qualche giorno fa. I fan hanno sognato e sorriso insieme a loro, complici e felici di condividere il tempo insieme, ancora più affiatati e innamorati. Eppure negli ultimi giorni i pettegolezzi sulla crisi che sta colpendo la coppia stanno facendo tremare i fan: come andrà a finire tra Oriana e il suo principe azzurro? Oggi sulla questione sentimentale di coppia è intervenuto anche un ex vippone, a sua volta tirato in ballo in una scatenata polemica.

Alex Belli su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la verità fa male. “Voi non so che cavolo le scrivete e lei mi ha detto che si sente umiliata”, sono state le parole di Daniele nel corso della room chiarificatrice. “Riprendermi quando sono con la mia ragazza non è nelle mie corde – ha continuato – Sono molto riservato, di solito pubblico foto in palestra e poco altro”. Oriana Marzoli sembra aver rimproverato a Daniele il fatto di non esporsi quasi mai sui social, uno dei motivi che farebbero scatenare tra i due alcune controversie.

Un addio tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? Dalle parole di Dal Moro sembrerebbe proprio di si: “Non ci capiamo. Abbiamo un tipo di vita differente io e lei. Ho cercato di andarle incontro facendo il massimo e cose che faccio. Ho fatto quel che potevo”. E sulla questione non potevano che mettersi di mezzo alcuni commenti. Come quello a corredo di un video messo in circolo da un utente in cui si vedono Oriana e Alex a un evento: “Oriana fregatene e datti all’amore libero“. Puntuale il like di Alex che ha poi scritto: “Perché bisogna farci una grande risata sopra… che è l’unica soluzione di fandom che aimè, ogni anno seguono storie di coppie mai esistite e improbabili, se non a uso e consumo dei social e per convenienza!”.

Le parole di Alex Belli, come spesso accade in casi simili, hanno diviso l’opinione pubblica. Tra alcuni apprezzamenti ricevuti, l’ex gieffino ha dovuto sopportare anche aspre critiche: “Ora si mette anche lui…dove uscito questo st**o”, “Eccone un altro che vuole apparire sfruttando gli Oriele”. “Lui si è svegliato e ha detto boh perché non dare da mangiare al popolo di Twitter oggi”, “Il maestro ha parlato e adesso punto”, “Che belle persone che ha Oriana intorno a se tipo Alex che le ha appena dato della falsa. Ah che peccato bebè mia”. E non finisce qui perché altri utenti ci hanno dato giù pesantemente.

oriana fregatene, datti all’amore libero pic.twitter.com/YMHlN2QLdW — escarico energetico ✨ (@deliasupporter) May 30, 2023

“Lui che è stato rilevante nella sua edizione solo grazie al suo rapporto con Soleil perché da solo era come se non esistesse io bho”, “Parla proprio lui,…“. Per Alex Belli anche poche ma buone lance a suo favore: “Ha parlato e ha detto una grandissima verità”, “Il man capisce sempre tutto e meglio di tutti”. La questione resta ‘aperta’: come reagiranno i diretti interessati? Non resta che seguire tutti gli aggiornamenti, e in fondo sperare che Oriana e Daniele raggiungano un chiarimento.