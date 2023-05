Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, sipario sugli Oriele: i due ex concorrenti del GF Vip 7 si sono lasciati e ora, dopo le rispettive versioni dei fatti continuano le accuse reciproche. A mezzo Instagram, ovviamente. Proprio lui, il meno social della ormai ex coppia, poche ore fa è direttamente con i suoi fan e chiarire la situazione in merito alla rottura con la modella e influencer di origine venezuelana. Lo ha fatto in diretta in una room Twitter, dove ha provato a spiegare i motivi che lo hanno portato a dire addio a Oriana.

Ma durante questo sfogo in diretta Daniele Dal Moro è stato più e più volte disturbato dagli insulti, quindi ha perso la pazienza e si è sfogato sulle sue Storie di Instagram, dove ha continuato ad attaccare Oriana Marzoli prima di cancellare tutto. Troppo tardi: come spesso accade, gli screen shot sono stati immediatamente salvati. Premessa: l’ex gieffino ed ex tronista di UeD ha finito per litigare con l’ormai ex per una reunion con i Donnalisi, come abbiamo raccontato qui sotto.

Daniele Dal Moro attacca Oriana Marzoli. “Era a casa sua”

Lo ha spiegato anche nello spazio di Twitter che quell’incontro, di cui Oriana Marzoli era comunque a conoscenza, è stato motivo di discussione. Poi ha rilanciato: “La vostra reina, dopo la festa di (Alfonso) Signorini è andata a casa di Antonino Spinalbese, quindi non credo che sia un problema se io vedo il mio amico Edoardo Donnamaria con la sua fidanzata Antonella Fiordelisi”.

Insomma, uno pari palla al centro. Ma niente pace, almeno per ora: Daniele Dal Moro ha poi chiesto di essere lasciato in pace e che non si avvicinerà a Oriana Marzoli. Prima o poi troverà anche lui una persona che lo metta al primo posto. La reazione di lei? Di nuovo sui social, dove è tornata per commentare questi ultimi sfoghi.

“Perché sono una vera donna non entrerò in questo schifo di gioco. La verità la sanno tutti i nostri amici e anche una persona che non è mia amica. Quindi, gioca da solo”, ha scritto Oriana Marzoli. I fan hanno pensato subito che questo messaggio dell’influencer sia riferito ad Antonella Fiordelisi, sua nemica, ma amica di Daniele Dal Moro. Appunto.