Nikita Pelizon, la notizia fa il giro del web. Ex gieffina ma anche vincitrice indiscussa: la modella triestina reduce dalla vittoria al GF Vip 7 è riuscita a distinguersi dai concorrenti proprio per il suo carattere sensibile e artistico. Il pubblico italiano ha dunque apprezzato tutto questo nell’ex gieffina, che oggi trova anche una strada del tutto distante dal mondo dello spettacolo e della televisione. Infatti la notizia non appena diffusa ha fatto il giro del web alla velocità della luce.

Nikita Pelizon inaugura la sua prima mostra d’arte. Sensibile, dolce, sognatrice romantica, bellissima: Nikita Pelizon non è certo una di quelle persone che passa inosservate e infatti la modella è riuscita a portare a casa la vittoria indiscussa al reality show di Alfonso Signorini. Ma se molti vip, dopo la partecipazione al reality, tentano la scalata verso il successo nel mondo della tv e dello spettacolo, per Nikita le cose sembrano mettersi diversamente.

Nikita Pelizon inaugura la sua prima mostra d’arte: “Stragasata, non vedo l’ora”

Infatti che l’animo di Nikita sia votato all’arte è ormai messo fuori discussione. Lo aveva già annunciato dopo la vittoria al GF Vip 7 ovvero quando ha presentato alcuni mesi fa una linea di giacche Hunika, del tutto personalizzabili e indossate da lei stessa. Un’arte, quella di Nikita, che riversa tutta la passione e creatività anche e soprattutto nella pittura. Infatti sempre alcuni mesi fa sul sito di Nikita sono stati ufficializzati alcuni quadri dipinti da lei stessa.

E oggi i dipinti di Nikita diventano anche i protagonisti indiscussi di una mostra d’arte. “Vi ricordate quando dentro la Casa dicevo che volevo fare la mostra dei miei quadri e vi parlavo del tour che avevo fatto a settembre prima di entrare al GF? Ecco finalmente sono riuscita, questa sera è la sera. Stasera ci sarà la mostra, vi farò vedere la prima puntata del tour che poi andrà in onda la prossima settimana sul mio canale YouTube”, ha annunciato la vincitrice del GF Vip 7.

Sono troppo emozionato da questa mostra veramente bellissima! Per tutta la durata credo di aver avuto la sindrome di Stendhal, sono rimasto colpito ed affascinato. Bravissima Nikita continua così con questa arte!pic.twitter.com/DaCYC9K1a0 — AlessioL (@Alessio_L01) June 23, 2023

E ancora: “Ho chiesto se si poteva rimanere ancora un pochino presenti con i quadri all’interno della struttura, ma non era possibile, sennò potevate vederli anche voi, ci tenevo, ma stavolta non si può fare. Stra gasata non vedo l’ora”. Insomma, un altro sogno tenuto nel cassetto che Nikita è riuscita a realizzare: e chissà quante altre sorprese l’attendono per il futuro.