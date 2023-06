Nonostante le registrazioni delle puntate di Uomini e Donne siano ferme in vista dell’estate, alcuni protagonisti indiscussi del dating show stanno facendo parlare di sé tramite i social network. Ad esempio Pinuccia Della Giovanna ha annunciato che sta per pubblicare la sua prima canzone, la quale diventerà una hit estiva. Anche Riccardo Guarnieri però ieri ha pubblicato una storia Instagram che ha fatto parecchio discutere.

Sappiamo benissimo che il cavaliere di Uomini e Donne è solito mandare frecciatine verso l’ex Ida Platano e l’attuale compagno Alessandro Vicinanza. Da mesi la coppia è uscita fuori dal programma e stanno vivendo la loro storia d’amore facendo anche numerosi viaggi insieme. L’emoticon simbolo dei due è una rana, che entrambi utilizzano quando pubblicano qualche foto romantica insieme. E proprio nella giornata del 2 giugno Riccardo Guarnieri ha fatto intendere che non si è lasciato scappare questo dettaglio.

Uomini e Donne: Riccardo Guarnieri manda una nuova frecciatina all’ex Ida

Già qualche giorno fa lui aveva pubblicato una riflessione sui suoi account social, nella quale le rane venivano paragonate a coloro che aprono la bocca solo per darle fiato e agli invidiosi. La felice coppia di Uomini e Donne non ha però risposto a questa provocazione di Riccardo Guarnieri. Forse anche per questo quest’ultimo ha deciso di rincarare la dose pubblicando una nuova storia Instagram, nella quale ironizza sempre sul simbolo d’amore dei due.

In questo breve filmato Riccardo punta l’obbiettivo proprio su una rana, incontrata per caso mentre faceva una passeggiata. Il tutto è stato accompagnato dalla descrizione: “E pensare che fino ad ora ne avevo solo sentito parlare“. Ironicamente il cavaliere pugliese ha dunque voluto mandare un’ennesima frecciatina ad Ida ed Alessandro, i quali si sono tra l’altro tatuati questo animale sul polso durante una vacanza fatta lo scorso inverno a Miami.

Nonostante spesso circolano voci su una possibile crisi tra Ida e Alessandro, i due continuano a mostrarsi molto felici sui social. Sono ormai passati sette mesi dall’inizio della loro relazione e i due non si sono mai allontanati, dimostrando a coloro che non credevano alla veridicità del rapporto che si stavano sbagliando.