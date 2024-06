Ida Platano, stavolta gli hater esagerano e lei reagisce male. Ancora una volta la bella protagonista di Uomini e Donne è finita al centro delle discussioni per quanto avvenuto sui social. La sua ultima avventura nel dating show di Canale 5 è finita non certo bene, con l’uscita dal programma senza scegliere nessuno dei corteggiatori. Mario e Pierpaolo sono rimasti, per così dire, a mani vuote.

Nelle ultime ore anche Giorgio Manetti, che con Ida ha avuto una storia importante, ha dichiarato: “Ida è una bella donna ma ha molte difficoltà a relazionarsi con gli uomini. Ovviamente dipende anche dal tipo di uomo con cui ci si relaziona. Sono convinto che Ida abbia un’anima gemella da qualche parte ma non credo la possa trovare all’interno di Uomini e Donne”.

Ida Platano attaccata sui social: “Mamma svergognata”. E lei sbrocca

Nelle scorse ora Ida Platano ha voluto condividere sulle story di Instagram alcuni messaggi ricevuti da un hater: “Mamma mia quanto ca**o sei brutta” e ancora “Mamma svergognata… Non ti vergogni con un figlio piccolino?”. E lei ha risposto: “Che devo dire? Boh, mi viene la nausea. Che schifo. Comunque lo sapete benissimo che non mi toccano per niente questi commenti”.

Le critiche riguardano la sua attività di influencer e forse anche quella in tv, ma Ida risponde: “Ci sono tantissimi commenti negativi ma chi se ne frega… queste persone sicuramente hanno una vita tristissima e si sfogano. Si sfogano comunque con tutti, non solo con me”.

Anche se Ida dichiara di fregarsene aggiunge: “Per quanto riguarda il mio ruolo di madre e mio figlio, sapete benissimo che lì non ce n’è per nessuno, quindi prenderò provvedimenti come al solito e poi per il resto quando li leggo mi viene anche da ridere. Ma come si fa a scrivere ste cose? Vi ho fatto vedere solo una parte… Non ha niente da fare e si impegna proprio… mi pensa”.

