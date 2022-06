“Un appuntamento”. Ida Platano sorride dopo il silenzio social: l’annuncio della dama di UeD

Ida Platano ha un appuntamento misterioso. La notizia è di quelle clamorose visto che proprio da poco è stata confermata la partecipazione della dama alla prossima edizione di Uomini e Donne. Ma andiamo con ordine. Negli ultimi mesi Ida ha fatto parlare molto di sé per il ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri. In realtà i due sono molto legati, ma non hanno mai ripreso la storia naufragata tempo fa.

Nell’ultimo anno Ida Platano è andata incontro ad una serie di delusioni piuttosto cocenti. Prima la frequentazione con Marcello Messina. Ma, dopo una notte di passione, il cavaliere ha preferito rompere. Stesso discorso con Diego Tavani. Con lui Ida era pronta a iniziare una nuova relazione, ma dopo l’uscita da studio sotto la classica cascata di petali rossi, è tutto finito. E a dire basta è stato ancora una volta il cavaliere.





Ida Platano è pronta a voltare pagina

Niente da fare anche con Alessandro Vicinanza ed ecco quindi il ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri. Anche con lui le cose però non sono andate bene. Ora, in una delle sue ultime story su Instagram, Ida Platano mostra il biglietto trovato dentro un biscotto della fortuna. Il messaggio recita: “Ci sono dei cambiamenti in vista”.

La fine del rapporto con Riccardo Guarnieri ha portato Ida Platano in uno stato di malessere. La dama ha anche tentato di riprendere la relazione inviando messaggi al cavaliere, ma non c’è stato nulla da fare. Adesso, però, per la protagonista di Uomini e Donne sembra essere arrivata, per davvero, una nuova fase.

È stata la stessa Ida Platano a fare scatenare i suoi fan con la voce su un appuntamento misterioso. La dama ha semplicemente detto su Instagram “Corro ad un appuntamento”. E la sua espressione lasciava pensare che fosse un appuntamento galante. Se fosse davvero così allora le conseguenze sarebbero due: la prima, Ida volta pagina dopo Riccardo Guarnieri; la seconda, se dall’appuntamento scaturisse qualcosa di importante Ida non sarà presente al prossimo UeD. Ma forse stiamo correndo un po’ troppo. O no?

