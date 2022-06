“Riccardo con lei”. UeD, Ida Platano mastica amaro: c’è la foto che toglie ogni dubbio

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri fidanzato? Spunta una misteriosa dama al suo fianco. Così mentre si parla dei protagonisti della prossima stagione del dating arrivato alla sua edizione numero 26. Secondo quanto riportato dalla rivista Nuovo è in forte dubbio la presenza di Gemma Galgani. La dama, da oltre 12 anni una delle colonne del programma, potrebbe lasciare Uomini e Donne. Sulla decisione peserebbe l’esito negativo delle numerose frequentazioni della dama. Tutta un’altra storia, invece, per Ida Platano. Per lei si prevede una conferma dopo il ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri.



Per Ida non sono state settimane facili. Il 13 giugno, Ida Platano ha pubblicato nelle sue storie Instagram, alcuni messaggi ricevuti sui social da un account anonimo. Una persona ha criticato la dama di Uomini e Donne per il suo aspetto fisico. “Che sgorbio! Un testone senza collo. Puoi massaggiare per secoli! Sempre due cotechini avrai”.







A quel punto, dopo avere mostrato ai suoi follower le schermate con i messaggi di odio, la dama di Uomini e Donne ha deciso di replicare alle parole ricevute. “Cosa mangiate la mattina? Veleno”. Inoltre, l’ex protagonista di Temptation Island ha risposto: “Questo desiderio di augurare la morte, veramente, non si può sentire. Fatevi un esame di coscienza”. (Leggi anche “Che caos, si è saputo”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, decisione finale a UeD: l’annuncio)



Mentre Ida Platano combatte contro gli hater Riccardo Guarnieri sembra ormai distante anni luce da lei. Nelle ultime ore la dama misteriosa con la quale Riccardo è stato beccato in passato, ha postato degli scatti che mostrano la sua vacanza a Napoli e, a quanto pare, ci sarebbe anche il cavaliere di U&D al suo fianco.



Insomma, l’ex fidanzato di Ida Platano avrebbe definitivamente chiuso con il passato, con una dama di cui al momento non si conosce ancora il nome. Un duro colpo per Ida. La tronista aveva fatto capire il suo sentimento per riccardo durante una puntata di Verissimo. Davanti a Silvia Toffanin non aveva usato mezzi termini.



Ida aveva dichiarato: “Non è amore, è amore immenso” il pubblico non aveva potuto credere alle proprie orecchie visto quello che era avvenuto a Uomini e Donne. Diversi telespettatori avevano commentato in maniera caustica: “La peggiore di sempre”.

“Maria De Filippi ha deciso”. UeD, colpo di scena su Ida Platano e Riccardo Guarnieri