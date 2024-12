Puntata di Storie Italiane molto triste, perlomeno per quanto riguarda la sua parte finale, quella andata in onda il 19 dicembre. Nel bel mezzo della diretta Eleonora Daniele ha appreso una terribile notizia, un lutto che ha sconvolto lei e tutti i suoi colleghi. Purtroppo c’è stato un decesso prematuro, arrivato proprio a ridosso dei giorni festivi del Natale.

Eleonora Daniele ha commentato subito la brutta comunicazione, anche perché conosceva personalmente chi se n’è andato per sempre. Un lutto che ha angosciato anche tutti i telespettatori che erano incollati davanti al piccolo schermo. Mattinata da dimenticare, anche se questa dipartita è precisamente avvenuta durante la notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 dicembre.

Improvvisamente Eleonora Daniele ha cambiato atteggiamento e volto, mostrandosi sofferente. E ha infatti rivelato di aver appena saputo di un lutto molto grave per l’intera Rai. Questo giornalista ha dato tanto per realizzare delle importanti trasmissioni televisive, tuttora seguitissime dal pubblico della tv pubblica italiana.

La conduttrice di Storie Italiane ha dato il suo addio ad Angelo Amelio, autore di Unomattina e La vita in diretta morto a 64 anni dopo una breve malattia: “Voglio concludere, e ci tengo particolarmente, con un ricordo. Purtroppo ci ha raggiunti una triste notizia che il nostro Angelo Amelio non ce l’ha fatta. I primi anni di Unomattina siamo stati insieme sempre, tutti i giorni. Ho un ricordo bellissimo di lui”.

#Angelo AMELIO, un professionista serio e un vero signore, un grave lutto per la sua famiglia, l’azienda, ma anche per chi lo ha conosciuto in #Rai e ha potuto apprezzarne la grande umanità. pic.twitter.com/Mm5OjeEQkw