Un grave lutto ha colpito la Rai, che ha perso nelle scorse ore un punto di riferimento di alcune delle principali trasmissioni tv. La morte lo ha raggiunto nel corso della notte tra il 18 e il 19 dicembre e in tanti stanno piangendo la sua scomparsa. Un volto amatissimo dai suoi colleghi, che lo hanno voluto ricordare con parole struggenti e molto sentite.

Il lutto alla Rai ha riguardato un grande giornalista. Questo il comunicato ufficiale del sindacato Unirai: “Un bravissimo collega. Una persona saggia, solare. Un carattere mite. Sapeva lavorare con il sorriso. Ed è stato un onore collaborare con te. Buon viaggio caro Angelo. Ci mancherai tanto. Unirai esprime il proprio cordoglio e si stringe al dolore della moglie Roberta e dei suoi familiari”.

Rai in lutto, è morto uno storico giornalista e autore

A perdere la vita è stato un giornalista e autore di Unomattina e La vita in diretta. Il sindacato ha aggiunto, scrivendo che era un “giornalista esperto, votato al lavoro, dotato di un’etica e di una dedizione ammirevoli che lo rendevano un esempio nel servizio pubblico. Da vent’anni in Rai, dapprima nelle reti dove a lungo e con successo si è occupato da autore di programmi di punta tra cui Unomattina, Unomattina Estate e molti altri. Per Rainews24 ha ideato Sabato24 e Specchio dei Tempi. Appassionato nel raccontare l’Italia e la sua unicità, il suo tocco entusiasta ma mai cinico mancherà a tutti noi”.

A morire è stato Angelo Amelio, che aveva 64 anni ed era “malato da poco tempo“. L’Unirai ha riferito che “la sua scomparsa ci ha lasciati senza parole, non più colleghi ma amici; la Rai ora perde chi tra tanti non si tirava mai indietro nell’aiutare e consigliare chi gli stava attorno, sempre pronto ad ascoltare e porsi a disposizione dell’altro”.

