Temptation Island è iniziato giovedì 27 giugno e in attesa della seconda puntata del 4 luglio, sono uscite fuori delle notizie sui concorrenti che stanno facendo raggelare il pubblico. A parlare sono state alcune persone che conoscono benissimo il resort nel quale si svolge il reality show di Filippo Bisciglia. E le anticipazioni sono decisamente clamorose.

Ad essere stato contattato è stato l’influencer Amedeo Venza, che ha subito informato i suoi seguaci su quanto sarebbe successo a Temptation Island. Infatti, le notizie sui concorrenti sarebbero più chiare perché le registrazioni sarebbero ormai finite. Ed ecco spuntare delle rivelazioni, che stanno facendo lasciare senza parole i telespettatori.

Temptation Island, notizie sui concorrenti: “Roba di corna”

Una persona che lavora nel resort di Temptation Island ha fornito queste notizie sui concorrenti e su quanto fatto dal programma: “Ho la conferma che non ci siano altre registrazioni, la produzione prende in affido tutto l’Is Morus, non possono esserci nemmeno i dipendenti al loro interno ma solo chi lavora nel programma per evitare spoiler. Hanno finito di registrare tra martedì e mercoledì scorsi, quando sono andata c’erano ancora gli assistenti di produzione e tecnici che stavano finendo di smontare i villaggi”.

E a quanto pare dobbiamo attenderci molti colpi di scena: “Un tecnico ci ha detto che ci sono state molte corna ed è tutto vero quello che vediamo. A quanto pare è durato tutte le settimane, quindi non è finito prima come molti dicono. Anonimo per favore”. E Venza ha poi dato la sua opinione.

Venza ha aggiunto: “Registrazioni di Temptation Island terminate da qualche giorno! Diversi spoiler di chi lavorava nel resort! Pare ci siano stati diversi tradimenti!”.