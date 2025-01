Grande Fratello, la rivelazione choc di Helena su Lorenzo. Non si placano le polemiche sul modello, ritenuto da più parti un ‘protetto’ della produzione del reality. Effettivamente più volte l’inquilino è stato graziato. Anche recentemente, nonostante la confessione di aver sbirciato i profili social di alcuni compagni quando è andato in Spagna, non è arrivato nessun provvedimento.

Il pubblico non ne può più e sta manifestando tutto il suo disappunto. Ma non è tutto. Recentemente si è scoperto che Lorenzo Spolverato è uno dei prescelti per l’immunità in caso di eliminazione insieme a Shaila, Zeudi e Javier. Un colpo basso per molti spettatori che lo considerano un privilegiato. E adesso arrivano le pesanti dichiarazioni di Helena proprio su Lorenzo.

Helena smaschera Lorenzo e lui si lamenta con Shaila

Appena rientrato dalla Spagna Lorenzo era stato inchiodato da Helena che lo aveva accusato di aver guardato il cellulare. Lui aveva negato, ma giovedì scorso ha ammesso tutto: “Sì Alfonso è successo, ma per pochissimo tempo. Di chi era il cellulare? Del ragazzo che era venuto in camera d’hotel a riempirmi la vasca da bagno”. Nel pomeriggio di ieri, sabato 25 gennaio, Helena ha fatto delle rivelazioni.

A Luca e Amanda la modella brasiliana ha tirato in ballo gli autori: “Ragazzi io lo sapevo, lo sentivo! Ho sempre sentito che l’aveva fatto. Infatti io tempo fa sono andata in confessionale e ho chiesto ‘non è che lui ha preso il cellulare?’. Loro mi hanno risposto ‘no, c’era sempre una persona con lui’. E invece? L’ho sgamato subito! È un’opinione mia, ma lui ha visto di tutto su quel cellulare e così si è fatto la sua storia”.

Nel frattempo Lorenzo ha iniziato a sentire puzza di bruciato e così, per evitare guai grossi, mentre Helena faceva quelle dichiarazioni, lui si lamentava con Shaila: “Ascolta, io ti dico una cosa. Chi è questa qui che esce, ha possibilità di rientrare dopo delle settimane fatte fuori tra saloni di bellezza, make-up artist, e i capelli, le feste, i servizi fotografici, chi più ne ha più ne metta, e che poi torna con comodo e mi dice di rispettare le regole”.

“Ma chi sei? – ha continuato Lorenzo – Tu mi dici che devo rispettare le cose? Tu che hai lanciato un bollitore? Lei è stata la prima a non rispettarla, poi viene qua a dirmelo a me e io dovrei stare zitto e dire ‘sì regina’?, Ma chi sei? Ma chi?”. Lorenzo sembra davvero fuori di sé, basteranno le sue parole a difendersi dalle pesanti accuse?

