Importante svolta per Shaila e Lorenzo, sebbene ciò che stiamo per dirvi sarebbe avvenuto all’esterno del Grande Fratello e dunque loro non sanno ancora niente. Ma questa novità potrebbe essere comunicata a breve ad entrambi i concorrenti, dato che si tratterebbe di qualcosa di troppo importante e che potrebbe rappresentare un cambiamento sostanziale.

Infatti, Shaila e Lorenzo non sono ancora a conoscenza di questa situazione che per loro sarebbe a tutti gli effetti molto positiva. Persone che entrambi adorano avrebbero raggiunto un obiettivo importantissimo, che sta facendo impazzire di gioia anche i tanti fan della coppia.

Grande Fratello, svolta in arrivo per Shaila e Lorenzo ma ancora non lo sanno

Ci sarebbe stato un contatto non di poco conto tra persone vicinissime a Shaila e Lorenzo. Nel frattempo i due concorrenti stanno proseguendo la loro avventura al Grande Fratello, ma al di fuori della casa più spiata d’Italia saremmo arrivati ad una variazione considerevole, che favorirebbe anche una prosecuzione più serena del loro percorso nel reality show.

L’influencer Deianira Marzano è stata contattata da una sua follower, che le ha dato un’importante notizia: “Ciao, vorrei restare anonima ma ti scrivo perché so che conosci la famiglia di Lorenzo. Ho saputo che si sono messi in contatto telefonicamente con i genitori di Shaila, hanno avuto un chiarimento e si sono promessi che, quando verranno a vedere la puntata, si incontreranno di persona“.

Quindi, le tensioni sarebbero state cancellate e ora ci potrebbe essere questo incontro faccia a faccia per il bene dei rispettivi figli, che si stanno godendo la loro esperienza al GF.