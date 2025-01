“Prepariamoci al caos”: un nuovo scossone nella casa del Grande Fratello. Un terremoto sembra prossimo a sconvolgere gli equilibri già fragili della casa più spiata d’Italia. Dopo la puntata esplosiva di mercoledì scorso, segnata dall’uscita a sorpresa di Jessica Morlacchi durante la diretta, un nuovo colpo di scena si profila all’orizzonte, alimentando tensioni e dubbi tra gli inquilini.

Poco fa un evento inaspettato ha catturato l’attenzione dei concorrenti: un aereo con uno striscione misterioso è passato sopra il cielo della casa, lanciando un messaggio criptico che potrebbe rimescolare le carte. Solitamente, questi striscioni sono utilizzati dai fan per mandare parole di sostegno ai propri beniamini, ma stavolta il tono era completamente diverso.

Il messaggio, scritto in inglese e caratterizzato da abbreviazioni enigmatiche, recitava sostanzialmente: “Per Helena e Javier: non fidatevi di Zeudi, Alfonso e Chiara”. Non essendo firmato, il messaggio ha subito alimentato speculazioni, sia all’interno della casa che sui social, dove i fan si sono lanciati in accese discussioni su chi possa esserne l’autore.

Nel giardino, presenti al momento del passaggio dell’aereo, c’erano proprio i destinatari del messaggio, Helena Prestes e Javier Martinez, accompagnati da Luca Calvani, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. I due principali interessati sono rimasti visibilmente perplessi, mentre gli altri cercavano di decifrare il significato delle parole.

Helena e Javier, infatti, hanno costruito rapporti di fiducia con i tre concorrenti menzionati nel messaggio. Tra Helena e Zeudi, ex Miss Italia, è nato un legame sentimentale, mentre Javier ha stretto una solida amicizia con Alfonso e mantiene un rapporto sereno con Chiara, nonostante un flirt iniziale tra i due sia sfumato rapidamente.

Gli elevié hanno mandato un aereo a Helena e javi dicendo di non fidarsi di zeudi alfonso e chiara senza parole pic.twitter.com/6DMGCBDoqX — ALY🍒 (@sonoinfastidita) January 10, 2025

Sul web, in particolare su X (ex Twitter), il dibattito si è acceso immediatamente. Alcuni ritengono che il messaggio sia stato inviato dai fan di Helena e Javier, che sognano sempre una storia tra la fotomodella e il pallavolista. Altri, invece, ipotizzano che si tratti di una strategia di disturbo voluta da chi desidera minare l’armonia del gruppo. Un utente ha scritto: “Prepariamoci al caos”. Questo messaggio potrebbe far crollare alleanze consolidate.” Un altro ha commentato: “Forse qualcuno vuole separare Helena e Zeudi per gelosia o interesse personale.”