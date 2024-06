Una notizia clamorosa è stata rivelata nelle ultime ore da uno dei maggiori esperti di Uomini e Donne, ovvero il blogger Lorenzo Pugnaloni. Un protagonista potrebbe aver trovato l’amore, dato che c’è stata una segnalazione chiarissima sul suo conto. Infatti, sarebbe stato beccato con una donna e ora la sua prosecuzione nel programma sarebbe a rischio.

Infatti, se questo volto di Uomini e Donne ha davvero intenzione di fidanzarsi, la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi potrebbe essere ai titoli di coda. Il protagonista avrebbe trovato l’amore al di fuori della trasmissione di Canale 5, anche se non è ancora sicuro un particolare, visto che anche lo stesso Pugnaloni ha espresso un dubbio.

Uomini e Donne, protagonista ha trovato l’amore: “Quindi va via…”

Se queste voci dovessero trovare conferma ufficiale, la sua avventura a Uomini e Donne potrebbe non continuare a partire dal prossimo mese di settembre. Il protagonista del Trono Over potrebbe avere una partner, dato che è stato visto con una persona che potrebbe rappresentare il suo nuovo amore. Ma vediamo insieme cosa è stato raccontato.

Parliamo del cavaliere Silvio Venturato, che in passato si è frequentato anche con Gemma Galgani. A Pugnaloni è stato chiesto: “Sai qualche novità delle coppie Over che hanno deciso di frequentarsi al di fuori del programma?”. E la risposta del blogger è stata questa: “Nessuna coppia, non uscita ufficialmente, si sta frequentando al di fuori. Mi hanno detto oggi che hanno avvistato Silvio con una donna, vai a sapere se è una del parterre o se ha trovato ‘l’amore’ fuori“.

Non resta che aspettare qualche dichiarazione dello stesso Silvio Venturato o attendere i prossimi mesi, quando scopriremo chi si siederà nel parterre di Uomini e Donne.