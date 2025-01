Dopo l’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha espresso critiche nei confronti della modella brasiliana. In una conversazione con altri inquilini, ha messo in dubbio la sua trasparenza e ha sollevato sospetti sul suo comportamento all’interno della casa. Inoltre, Lorenzo ha utilizzato termini come “la brasiliana” per riferirsi a Helena, suscitando polemiche tra il pubblico, che ha interpretato tali espressioni come potenzialmente razziste e provocatorie.

Non solo, nelle scorse ore Spolverato ha sparlato in maniera massiccia di Helena, facendo intendere agli altri inquilini della casa che a lei non è mai interessato di nessuno, men che mai di Luca Calvani con il quale, nella casa, aveva instaurato un rapporto pazzesco. Ma le cose, secondo tanti utenti del Grande Fratello non potrebbero essere più distanti dalla realtà. Helena infatti sembra tenere ancora tanto a Luca e viceversa. Nel frattempo, proprio Calvani ha dichiarato di aver avuto un contatto con Helena dopo la sua eliminazione, affermando: “L’ho sentita stamattina, sta bene”.





Tuttavia, questa affermazione ha sollevato interrogativi, poiché i concorrenti dovrebbero essere isolati dal mondo esterno. La regia del programma è intervenuta rapidamente, censurando l’audio della conversazione. Non ci sono informazioni confermate riguardo a un eventuale contatto tra Helena Prestes e la figlia di Luca Calvani. Pertanto, qualsiasi notizia in merito dovrebbe essere trattata con cautela fino a ulteriori chiarimenti. Cosa sia successo davvero non si sa, ma di certo sui social si legge davvero di tutto a riguardo.

Ma tornando alle affermazioni di Lorenzo riguardo Helena, molti utenti hanno attaccato pesantemente Spolverato per questa ‘libertà’ nel fare questo tipo di considerazioni. Non solo, in tanti si sono accorti che proprio la Prestes ha iniziato a seguire sui social la figlia di Luca Calvani, Bianca, nata nel 2009 dall’amore con Francesca Arena. Sembra che le due si scrivano e si sostengano a vicenda.

Un utente su X infatti scrive: “Mi fa molto ridere che mentre Lallo sparla di helena dicendo che non gliene è mai fregato nulla di Luca, Helena da fuori segue la figlia di Luca e si scambia con il profilo di Luca messaggi super carini… mi dispiace lallo hai detto l’ennesima caz**ta”. “Anche Beatrice ha detto una gran freg* definendo Helena ‘cinica’…non ha capito un ciufolo come Cesara( poi detto da lei).. Entrambe pessime opinioniste..!!!”, commenta invece un altro utente su X.

