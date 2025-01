La casa del Grande Fratello è stata il palcoscenico di uno scontro acceso che ha lasciato il pubblico senza parole. Le protagoniste di questa vicenda sono Helena Prestes e Jessica Morlacchi, due concorrenti che, dopo un’escalation di tensioni e provocazioni, sono giunte a un acceso diverbio. L’atmosfera tra le due era già tesa, ma l’episodio ha preso una piega imprevista.

Il conflitto è degenerato quando Jessica Morlacchi, ex cantante del gruppo Gazosa, ha ripetutamente definito Helena “imbecille”, ignorando gli avvisi di quest’ultima. Nonostante i tentativi di contenere la situazione, Jessica ha continuato a stuzzicare la compagna di avventura, portando Helena a perdere la pazienza.

Leggi anche: “C’è un avviso per noi”. Comunicato ufficiale del Grande Fratello, Luca e Lorenzo leggono agli altri







Grande Fratello, critiche per il rientro di Helena

“Se tu mi chiami imbecille un’altra volta vedrai cosa faccio”, ha dichiarato la Prestes in tono minaccioso. La replica provocatoria di Jessica, che ha ripetuto l’insulto, ha scatenato l’ira di Helena. La modella ha reagito tentando di rovesciare il contenuto bollente di un bollitore sulla cantante, accompagnando il gesto con un insulto pesante. La situazione è stata placata da Javier, che ha allontanato Helena e ha trascorso la notte con lei lontano dagli altri concorrenti.

La mattina successiva, Helena e Javier sono tornati nella casa, scatenando le reazioni del pubblico sui social media. Molti spettatori si sono indignati per la decisione di permettere alla modella di rimanere nel reality. Tra i commenti si legge: “Vergogna a tenerla ancora in casa!! Vergogna!!!”, oppure, “Helena in casa come se niente fosse? Ed ha anche il coraggio di fare la vittima? Ragazzi qui bisogna boicottare sto programma del demonio, tanto abbiamo capito che il vincitore è già stato designato. #grandefratello #fuorihelena”.

VERGOGNA è tenere ancora in casa gli shailenzo, Ilaria, Jessica, i Tommavi, consentire ai loro Fandom l'accesso ai social, e continuare a pagare autori, presentatore e opinioniste incapaci.

VERGOGNA è che Piersilvio non abbia ancora mandato tutti affanculo. #grandefratello https://t.co/jFMeG2xcfA — Enrbac (@bayenr) January 4, 2025

VERGOGNA è tenere ancora in casa gli shailenzo, Ilaria, Jessica, i Tommavi, consentire ai loro Fandom l'accesso ai social, e continuare a pagare autori, presentatore e opinioniste incapaci.

VERGOGNA è che Piersilvio non abbia ancora mandato tutti affanculo. #grandefratello https://t.co/jFMeG2xcfA — Enrbac (@bayenr) January 4, 2025

Tuttavia, c’è chi ha cercato di comprendere il gesto di Helena, ritenendolo una reazione eccessiva ma provocata dai continui attacchi di Jessica. Un altro utente ha scritto: “VERGOGNA è tenere ancora in casa gli shailenzo, Ilaria, Jessica, i Tommavi, consentire ai loro Fandom l’accesso ai social, e continuare a pagare autori, presentatore e opinioniste incapaci. VERGOGNA è che Piersilvio non abbia ancora mandato tutti affan***”.