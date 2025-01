Protesta del pubblico del Grande Fratello dopo quello che sarebbe successo con Tommaso e Mariavittoria nelle ultime ore. La denuncia è arrivata tramite i social, infatti nel corso della giornata del 3 gennaio si sarebbero verificati degli episodi che avrebbero infastidito non poco i fan dei due. E ora non sappiamo se la produzione vorrà fare dei chiarimenti.

Sul social network X, ovvero ex Twitter, si è parlato di Tommaso e Mariavittoria ma per cose spiacevoli che non riguarderebbero direttamente i concorrenti del Grande Fratello. Sono stati gli autori ad essere finiti nel mirino degli internauti, in particolare uno ha ammesso di essere ormai stanco di fronte a questa situazione per lui incresciosa.

Grande Fratello, protesta del pubblico: cosa avrebbero fatto a Tommaso e Mariavittoria

Spulciando in rete, ci si è trovati di fronte ad un commento negativo nei confronti della produzione del Grande Fratello. Durante la diretta di Mediaset Extra, c’è chi si è accorto di una decisione che avrebbero preso verso Tommaso e Mariavittoria, che ovviamente non può soddisfare i fan della coppia.

Questo il messaggio social che sta facendo discutere non poco: “Grande Fratello, è tutto il giorno che evitate di riprendere i #tommavi e li censurate. Siamo stanchi”. Quindi, stando a questa accusa, le telecamere del programma di Canale 5 non si sarebbero praticamente mai concentrate su Tommaso e Mariavittoria, non facendo vedere cosa stessero facendo.

Grande fratello è tutto il giorno che evitate di riprendere i #tommavi e li censurate. Siamo stanchi #grandefratello @GrandeFratello — ☁︎ ᴛʜᴇ 𝕤𝕚𝕝𝕧𝕖𝕣 ʟɪɴɪɴɢ ☁︎ (@_bipolar_queen) January 3, 2025

Proprio nelle scorse ore Mariavittoria e Tommaso si sono lasciati andare a baci ed effusioni a bordo piscina, quindi il pubblico avrebbe forse voluto vedere come si stesse continuando ad evolvere il loro rapporto.