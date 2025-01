Grande Fratello, lite tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Le due inquiline hanno stretto un rapporto molto particolare all’interno della Casa. L’ex miss Italia ha apertamente dichiarato di essere bisessuale, mentre qualche giorno prima era stata proprio la modella brasiliana a fare la stessa confessione. Tra le due ci sono state effusioni e anche dei baci, insomma, sembra stia nascendo qualcosa di più di un’amicizia.

Tuttavia non mancano i problemi. Zeudi la sera di Natale si è lasciata andare con Alfonso D’Apice. I due sono andati in camera da letto e dopo essersi coperti con un cuscino hanno iniziato a baciarsi, come si è capito dai rumori che emettevano i microfoni. Naturalmente gli autori del GF non si sono fatti pregare e hanno mostrato le clip di questo momento. La sera del 31 dicembre, poi, Zeudi e Helena hanno litigato mentre si trovavano in cucina.

Zeudi e Helena ai ferri corti: il motivo della lite

Tutto è nato quanco Zeudi Di Palma ha rimproverato Helena Prestes, invitandola a non rimarcare in ogni occasione il fatto di avere tradizioni diverse in quanto brasiliana. La modella ha ribattuto: “Non mettermi in bocca parole che non ho detto”. Poi ha spiegato che in quanto brasiliana ha delle abitudini diverse, come ad esempio quelle legate al cibo, di mischiare un po’ tutto.

Ma non è finita. Helena ha fatto a Zeudi anche una scenata di gelosia, chiedendole come mai avesse legato così tanto con Chiara Cainelli e Shaila Gatta. Con quest’ultima i rapporti sono tesi da tempo e recentemente c’è stata una brutta litigata durante la quale sono volate parole grosse.

Anche gli altri si sono accorti della discussione accesa tra Helena e Zeudi. Luca Calvani è intervenuto per tentare di riportare la pace tra le due. Intanto, però, il nuovo anno è iniziato all’insegna della tensione e delle incomprensioni tra i concorrenti. Chissà se l’ex miss Italia e la modella brasiliana riusciranno a ritrovare l’alchimia che le aveva portate al bacio: la relazione sembra oggi più complicata del previsto.

