Si mette male per un concorrente del Grande Fratello, nella puntata di stasera potrebbe essere colpito da un duro provvedimento. In attesa che si sappia qualcosa di più sul suo destino, nella casa faranno il loro ingresso nuovi concorrenti, secondo una formula che ha consentito a Signorini di recuperare numeri ed ascolti. Ad entrare, nello specifico, saranno l’attrice Eva Grimaldi, la conduttrice Stefania Orlando.

>> “Zeudi è pericolosa”. Grande Fratello, Shaila interviene dopo le lacrime dell’ex miss Italia

E Maxime Mbanda, rugbista che ha giocato in nazionale e cavaliere del lavoro per meriti umanitari. Tra le altre sorprese ci sarà anche l’arrivo del padre di Lorenzo che ha deciso di intervenire dopo le parole di Shaila sul figlio la scorsa settimana.





Grande Fratello provvedimenti in arrivo per Emanuele?

Nel corso della puntata spazio a tutti i chiarimenti riguardo la vicenda che ha visto protagonisti Zeudi ed Emanuele. L’ex Miss Italia era scoppiata in lacrime sostenendo che Emanuele l’abbia toccata sotto le coperte. A riferirlo è stata Jessica Morlacchi a Luca Calvani e Pamela Petrarolo, i quali chiedevano perché stesse piangendo.

Il video di pochi secondi è diventato virale e adesso Mediaset annuncia che si darà “spazio a tutti i chiarimenti riguardo la vicenda”. Ed eventuali provvedimenti potrebbero raggiungere il ragazzo. Sulla questione era intervenuta anche Shaila Gatta. “Comunque Zeudi è pericolosa in questo periodo, ormai è un attimo qui”.

E ancora: “Devi stare attenta a quello che dici e come parli con lei, per qualsiasi cosa. Lei è rimasta male di alcuni pareri di alcuni coinquilini? Io dopo quella cosa ieri le sono andata vicino e le ho detto che io da sempre sono una che appoggia le donne e questo lo sapete tutti. Però non è che a prescindere si appoggiano le persone punto e basta, solo per il loro genere. C’è bisogno di capire le cose come sono andate e come vanno”.