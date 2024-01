La settimana che ha segnato il rientro in gioco di Beatrice è stata una delle più turbolente dentro la casa del Grande Fratello. Confronti, così come i colpi di scena, non sono proprio mancati e il pubblico ha deciso come schierarsi. Beatrice, infatti, continua a godere di una sorta di invulnerabilità sui social dove, per la maggior parte, è già la vincitrice del gioco. Diverso il discorso dentro la Casa dove l’attrice è costretta sempre di più a scontrarsi con logiche e protagonisti sui quali anche Signorini aveva detto la sua.

Rispondendo ad una lettera inviata da una fan del programma il conduttore spiegava di essere rimasto particolarmente deluso dai comportamenti di alcuni concorrenti: Varrese, Anita e Letizia, per la poca empatia mostrata nei confronti di Beatrice dopo il lutto che l’ha colpita. Beatrice che è senza dubbio personaggio divisivo.





Grande Fratello, per i sondaggi Federico potrebbe essere eliminato

Ultimo ad attaccarla, in maniera molto più garbata, è stato Federico che parlando con alcuni compagni di viaggio (tra cui Letizia) aveva spiegato di essere rimasto deluso da alcuni comportamenti di Beatrice durante lo shooting fotografico. La sua mini faida, mini perché un confronto non c’è stato, potrebbe chiudersi molto presto. Le ultime indiscrezioni parlano proprio di Federico.

Il modello sarebbe il primo candidato per l’eliminazione. Secondo il sondaggio aperto dal portale Tag 24 Beatrice sarà la preferita del pubblico con quasi la metà dei voti totali, medaglia d’argento per Anita e ultimo Federico con solo il 5%. Nel dettaglio la classifica è la seguente: Beatrice Luzzi 44.51%, Anita Olivieri 13.70%, Sergio D’Ottavi 10.80%, Paolo Masella 6.77%, Stefano Miele 6.20%, Rosanna Fratello 6.08%, Monia La Ferrera 6.03%.

E per ultimo Federico Massaro 5.91%. Risultati simili arrivano dalle altre pagine social che mettono sullo stesso piano Federico, Monia e Rosanna che fino a pochi giorni fa sembrava la candidata numero uno per l’eliminazione senza, tra l’altro, aver lasciato un’impronta forte nel gioco.