“Scusa ma tu chi sei?”. Affari Tuoi, Amadeus in imbarazzo. Nella puntata di “Affari Tuoi” andata in onda giovedì 11 gennaio 2024, il protagonista è stato Leonidas, un concorrente proveniente dalla Puglia. Accompagnato dalla madre Annalisa, Leonidas ha affrontato una partita piena di alti e bassi, che ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo.

La partita non è stata facile per Leonidas, che si è ritrovato all’ultima fase con pochi pacchi rossi, i più preziosi, e molti pacchi azzurri, di valore inferiore.



Nonostante ciò, ha deciso di accettare un cambio di pacco, scoprendo che quello da lui lasciato conteneva solo 1€. Da quel momento, l’obiettivo di Leonidas è diventato il pacco rosso da 100.000€, il più importante in gioco. Nonostante le numerose offerte del dottore, il conduttore del gioco, Leonidas ha deciso di puntare tutto sul pacco da 100.000€. Tuttavia, quando sono rimasti solo quattro pacchi, due azzurri e due rossi, i 100.000€ sono stati eliminati. “È difficile non demoralizzarsi”, ha commentato la mamma Annalisa.





“Scusa ma tu chi sei?”. Affari Tuoi, Amadeus in imbarazzo

Nonostante l’offerta del dottore fosse scesa a soli 5.000€, rispetto ai 15.000€ dell’unico pacco rosso rimasto, Leonidas ha deciso di rifiutare anche questa offerta. “Lavoro da quando avevo 16 anni. 5.000€ sicuramente mi aiuterebbero, ma preferisco rifiutare l’offerta e andare avanti”, ha spiegato il giovane pugliese. Alla fine, Leonidas è rimasto con due pacchi: uno da 20€ e uno da 5.000€. Ha deciso di cambiare nuovamente il pacco, rinunciando al numero 7, che aveva preso in precedenza dall’Umbria, per prendere il numero 19.

“Il 19 è un numero che ultimamente mi si è presentato in diverse occasioni”, ha detto Leonidas per giustificare la sua scelta. E sembra che il numero 19 gli abbia portato fortuna, poiché ha vinto 15.000€. La puntata si è quindi conclusa in festa. Ma la puntata di Affari Tuoi con Leonidas ha riservato un’altra sorpresa. Come ha rivelato il padrone di casa Amadeus all’inizio della trasmissione, Leonidas è stato il primo concorrente a giocare appena arrivato in studio, senza aver mai partecipato come pacchista.

Leonidas se sei in pericolo lancia un segnale #affarituoi pic.twitter.com/DvDEnfSWi7 — Cohen (@fracohen) January 11, 2024

Il concorrente della Puglia, Leonidas, che è arrivato stasera e gioca stasera.#AffariTuoi pic.twitter.com/SiBcmWQWhp — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 11, 2024

“È arrivato oggi e già sta giocando”, ha commentato Amadeus, scusandosi anche per aver inizialmente sbagliato il nome del concorrente, pronunciandolo senza la S finale. “Pensa se mi chiamassero Amadeu, senza la S”, ha ironizzato. Quando gli è stato chiesto come lo chiamano solitamente i suoi amici, Leonidas ha risposto: “In realtà ognuno mi chiama come vuole, ma per i miei familiari e gli amici più stretti sono Leon”.

