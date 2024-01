Bomba clamorosa a Uomini e Donne sul cavaliere Mario, Ida Platano costretta a prendere una decisione. Il trono della dama bresciana per ora non sembra trovare sviluppi, chiusa prima di iniziare la storia con Ernesto, ecco che arriva un altro duro colpo. Una segnalazione che arriva da una donna ed ha investito Mario che, nei giorni scorsi, aveva spiegato di essere pronto a lasciare lo studio seguendo l’esempio di Roberta Di Padua, stanca dei comportamenti di Alessandro.

A proposito do Roberta, potrebbe tornare molto presto. Per ora non c’è nessuna traccia certa ma nelle ore scorse si era vociferato di un suo ritorno, stavolta in veste di tronista. Un’ipotesi che per alcuni è quasi certezza ma per capire cosa succederà dovremo aspettare. Ora gli occhi sono tutti per Mario.





Uomini e Donne, segnalazione su Mario: la reazione di Ida

A quanto riportano le anticipazioni sarebbe finito nei guai dopo la segnalazione di una donna che sostiene di essersi scambiata dei messaggi con lui durante il suo percorso come corteggiatore di Ida Platano. Una notizia che ha immediatamente scatenato i commenti. “Basta con queste sceneggiate, ormai vanno tutti lì solo per visibilità e non per cercare l’amore”, si legge sulla pagina social del programma.

“Chi non ha capito che Mario è lì solo per acquistare visibilità? Solo Ida non riesce a capirlo e crede che sia realmente interessato a lei?”, scrive ancora qualcun altro. “Riparte il teatrino senza fine e a breve ci toccherà subirci le lacrime della tronista”, sentenzia ancora un altro utente sui social. E c’è chi ci va ancora più pesante. “Mario non era interessato e coglie la palla al balzo per fare anche l’uomo maturo”.

In tutto questo è arrivata la reazione di Ida. Scrive Blastingnews come: “Sebbene il pretendente sembrasse disposto a chiudere la sua esperienza, amareggiato per la figuraccia fatta in pubblico, la tronista lo convincerà a non mollare la presa e a mettersi ancora in gioco per portare avanti questo percorso fino alla fine”.