“Vai a lavare i piatti almeno una volta”. Federica Petagna zittita bruscamente dentro la casa del Grande Fratello. La giovane partenopea, entrata a programma già avviato, è stata ripresa in modo tagliente da un’altra inquilina. L’ex volto di Temptation Island è stata accusata di dedicarsi poco alle faccende domestiche, a differenza degli altri partecipanti del reality show. Critiche che hanno trovato supporto sui social da una parte del pubblico. Alcuni telespettatori fanno notare che l’ex fidanzata di Alfonso D’Apice trascorre gran parte della propria giornata fuori in giardino, piuttosto che a dare una mano nelle faccende domestiche.

“Ho amato Helena quando ha detto vicino a Federica: ‘Ti invito a lavare i piatti’”, scrive su X un telespettatore. Ad accusare Petagna di essere una scansafatiche è stata proprio la modella brasiliana durante il suo litigo con Shaila Gatta. Federica si era inserita nella discussione a sostegno dell’ex velina. La giovane napoletana, come ben sanno i telespettatori del Grande Fratello, è diventata subito molto amica di Gatta. E anche ieri si è schierata apertamente. Ma per lei è finita malissimo.

Leggi anche: “Dobbiamo dirvi di nostra sorella”. Clarissa e Jessica Selassié intervengono su Lulù





“Lavare? Quando mai…”. Grande Fratello, la concorrente finisce ‘segnalata’ da Helena per i piatti

Helena, però, ha subito risposto a Federica con una frase tagliente: “Ti invito a lavare i piatti dal momento che non lo hai mai fatto”.

Helena aveva già accusato Federica e Shaila nei giorni scorsi di fare “comunella” contro di lei. Secondo la modella brasiliana, questa amicizia avrebbe impedito a lei di conoscere meglio Federica, dato che è sempre nell’orbita dell’ex Velina di Striscia la Notizia. Helenasi era sfogata così con Mariavittoria Minghetti: “Federica magari non è contro di me, ma non è mai venuta a conoscermi veramente. Durante la festa del Ringraziamento mi ha detto che non mi ringraziava perché non mi sono mai avvicinata, e io mi sono sentita ferita. Io mi sono avvicinata piano piano, ma lei sta sempre con Shaila da quando è arrivata, è come se l’avesse scelta”:

Helena qui mi ha fatta volare

“Federica ti invito a lavare i piatti dal momento che non lo hai mai fatto “ 😂✈️✈️ #grandefratello pic.twitter.com/TvXla9Gbnp — FATOS 🎀 (@fatos29_) December 7, 2024

Molti commentatori sui social notano anche che Federica passa molto tempo in giardino a fumare. Una situazione che, secondo alcuni, ha addirittura superato i limiti, come riportato da Today. A farlo notare, su Facebook, è stata una fan del programma iscritta al gruppo “Grande Fratello Vip”, che conta più di 48mila iscritti. La signora ha scritto: “Ma quanto fumano dentro questa casa? Tutti a fumare tutto il giorno. Federica ha scambiato il ciuccio con la svapo”. In tanti le hanno dato ragione: “Il troppo stroppia”, “Non ci sono regole”, “Non fanno niente dalla mattina alla sera. Vanno in giardino a fumare e mangiare”, “L’ho detto anch’io sempre”, “Un pessimo esempio”.