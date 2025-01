Quella appena trascorsa è stata una notte molto complicata per gli inquilini del Grande Fratello. Lorenzo ha avuto una crisi ed ha preso a pugni il muro. Shaila ha confessato di aver fatto brutti pensieri. Ma tra tante cose negative c’è stato anche spazio per la nascita di una nuova coppia o, comunque, un forte avvicinamento. “Lo sai che mi piaci, sono qui anche perché potrei uscire presto e volevo dirti tutto. Tu sii te stessa, non voglio forzarti”.

“Ho anche paura che gli altri vengano a dirti che io ci tengo e che tu per questo mi abbracci. Non voglio che tu sia condizionata. Poi se vorrai fare dei passi indietro io l’accetterò. Però io fuori vorrei davvero conoscerti e so che chiedo tanto, però sono sincero, tu mi piaci davvero. Non voglio metterti pressioni. E so che non sarà facile, abitiamo in città diverse, però davvero vorrei conoscerti anche lontano da qui”, ha detto Maxime.





Grande Fratello, Maxime si dichiara ad Amanda

E ancora: “Senza pressioni, non voglio metterti ansia. Sei proprio bella, anche dentro. Tra noi c’è stato quel bacio cinematografico, non è andato benissimo, dovremmo riprovare”. Ha riposto Amanda: “Ma anche io ci tengo a te e non parlare di forzature. Io ci sono e non è che mi sento obbligata. Per te voglio esserci perché tu mi piaci come persona, non mi sento forzata”.

“Non potrò mai darti un abbraccio in maniera forzata. Quello che faccio è perché mi viene dal cuore. Io non voglio che tu esca, mi dispiacerebbe tanto se tu uscissi. Pubblico non fatelo uscire, vi prego salvatelo. Non vorrei vederti uscire prima di me. Non esagero, è vero”.

Amanda: “…se tu mi dici che un mio abbraccio ti porta a pensare altro, allora forse non devo farlo!” 👏



Amanda: "…se tu mi dici che un mio abbraccio ti porta a pensare altro, allora forse non devo farlo!" 👏

La Lecciso che di fare la ship giusto per andare avanti nel gioco se ne fotte niente 🔥🔥🔥 #grandefratello

“Adesso posso darti un abbraccio vero? Però potevi avvisarmi di questa cosa, che avrei messo un abito, un tacco, qualcosa. Abbiamo fatto una clip dove sarò tutta sfatta e tu tutto vestito elegante”. Insomma, qualcosa sta davvero bollendo in pentola.