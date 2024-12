Dentro la casa del Grande Fratello è tempo di resa dei conti, stasera (9 dicembre) uno dei concorrenti sarà eliminato. Con molta probabilità sarà Federica a dover dire addio al GF. Tutti i sondaggi, infatti, la danno come perdente al televoto. Ma se l’attesa per l’eliminato cresce, non è da meno quello per l’atteso confronto (che salvo impronosticabili colpi di scena ci sarà), tra Shaila Gatta, Helena e Lorenzo Spolverato.

Gli ultimi due, chiusi nel tugurio, hanno già avuto modo di avere un primo confronto nel corso del quale lui ha spiegato di essersi sentito tradito. “Io mi sono sentito ferito da alcune provocazioni che ci sono state, riconosci che sei stata altalenante in queste tre settimane?”.





Grande Fratello, nuova frecciata di Shaila a Helena

“Perché non ammetti frecciatine e sguardi nei miei confronti in queste tre settimane? Noi abbiamo un patto, tu hai tradito la fiducia. Io di base penso di ci sia una paura di ammettere quello che provi. Se tu mi volessi bene davvero, non saresti stata in mezzo alla mia relazione”. Poco dopo Shaila ci ha messo, non sapendo, il carico.

In serata si è avvicinata al tugurio e ha chiamato Lorenzo. Hanno iniziato a discutere delle ore passate lontane, fino quando Lorenzo ha spiegato che avrebbe voluto essere con lei per chiarire tutto quello che non era andato nei giorni precedenti. Shaila, per tutta risposta, ha detto: “Ringrazia la tua amica”, riferendosi ad Helena che l’ha voluto con sé nel tugurio. “Peccato che c’è chi ti vuole talmente bene che non te l’ha permesso”, ha aggiunto.

Nonostante quello che dice Shaila, Helena ha sempre più sostenitori sui social. Basta dare un’occhiata ai numerosi messaggi instagram. “Helena la adoro, donna con le palle che dice sempre le cose in faccia alle persone che hanno fatto il branco contro di lei ,con banderuole voltafaccia falsi vari. Helena li stai facendo impazzire li dentro”. E ancora: “Helena, ti sei alzata e hai affrontato tutta la casa che parlava male di te alle spalle da due mesi, senza bisogno di gruppi o comitive per aiutarti… sei stata gigante”. Il GF ha già una sua vincitrice morale? Staremo a vedere cosa succederà.