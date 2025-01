“Ah, è così…”. Grande Fratello, Javier Martinez interviene su quella che ormai sembra essere una nuova coppia all’interno della casa: Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. La sua reazione è clamorosa. Javier è doppiamente coinvolto in questa vicenda. Lui e Alfonso, infatti, sono diventati in pochissimo tempo amici fraterni all’interno del reality show di Canale 5. Con Chiara, invece, il pallavolista argentino aveva avuto un breve flirt. La loro storia, però, si era fermata dopo i primi baci, poiché entrambi avevano dichiarato di non sentire una vera scintilla.

Negli ultimi giorni, però, Alfonso e Chiara hanno rotto gli indugi: i due giovani hanno iniziato a scambiarsi baci, carezze e abbracci sotto le coperte. Il pubblico si è chiesto quale sarebbe stata la reazione di Javier. Il pallavolista, poco fa, ha espresso i propri sentimenti agli altri inquilini. Martinez era al corrente di una simpatia tra i due, ma a quanto pare non sapeva che la situazione fosse già così avanzata.

Leggi anche: “Appena è uscita la sono andata a cercare”. Grande Fratello, rivelazione bomba di Jessica Morlacchi su Helena





Grande Fratello, Javier viene a sapere dei baci tra Alfonso e Chiara. La sua reazione è clamorosa

A stuzzicarlo sull’argomento è stato Luca Calvani. Prima di andare a dormire, Luca ha riferito agli amici di Alfonso e Chiara: “Stasera li ho visti molto vicini, erano avvinghiati”. Javier, che in quel momento era sul letto con Luca e Amanda, ha replicato: “Sono contento”. Di fronte alle risate dei coinquilini, ha aggiunto: “Sono molto sincero quando lo dico, davvero”.

Javier, dunque, ha dichiarato di non avere problemi nel vedere il suo amico Alfonso in atteggiamenti affettuosi con la ragazza che lui stesso aveva frequentato fino a un mese fa. Nessuna gelosia, quindi, da parte sua, anche se una parte del pubblico non ne è del tutto convinta. C’è chi pensa che il pallavolista argentino sia ancora infatuato della bella ragazza di Trento. “Secondo me, Javier mente a sé stesso”, ha scritto un utente su X. Nei prossimi giorni si vedrà come evolveranno le cose.

Gruppo Luca, Amanda, Javier…solo che al posto di Helena c'è Zeudi.😆 #GrandeFratello

Lua: L'ho visto abbracciato tanto con Chiara,avvinghiati.

Javier: Son contento.

Zeudi ride

J: Ma è vero, son molto sincero quando lo dico. pic.twitter.com/fZ4910ru9U — Violett926 (@violett926) January 19, 2025

Intanto, l’intesa tra Alfonso e Chiara sembra crescere. Sui social ci sono opinioni contrastanti: c’è chi dubita della genuinità della relazione, ipotizzando che possa trattarsi di una strategia, dato che le coppie, all’interno del Grande Fratello, hanno più possibilità di avanzare nel gioco rispetto ai concorrenti single. Un’altra parte del pubblico, invece, fa il tifo per questa nuova coppia. Chiara, nei giorni scorsi, era stata corteggiata anche da un altro concorrente, Emanuele Fiori, ma lo aveva respinto. In realtà, aveva inizialmente detto “no” anche ad Alfonso, salvo poi cambiare idea e rivalutare la situazione.