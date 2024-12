A poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello è andato in scena un duro faccia a faccia tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, i due rivali più agguerriti all’interno della casa. Lo scontro ha avuto come protagonista indiretta Shaila Gatta. Il pallavolista argentino ha fatto una confessione che ha mandato su tutte le furie il modello milanese.

Lorenzo, senza perdere tempo, è corso a riferire tutto all’ex velina di Striscia la Notizia, che ha reagito con stupore, balzando letteralmente sul divano: “Oddio! Veramente?!”. Javi infatti ha deciso di vuotare il sacco con Lorenzo, raccontando una volta per tutte ciò che prova per Shaila. La confessione arriva in un momento particolarmente turbolento per il pallavolista, che da poco ha chiuso la conoscenza con Chiara Cainelli. Tra loro tutto si è fermato dopo qualche bacio sotto le coperte. Nel frattempo, Javi si è riavvicinato a Helena Prestes, ribadendo però che tra loro esiste solo una semplice amicizia.

Leggi anche: “Elodie è mia cugina”. Grande Fratello, la rivelazione bomba della concorrente





“Oh mio Dio”. Colpo di scena al Grande Fratello: Javier lo confessa a Lorenzo e lui, furioso, corre a dirlo a Shaila

Ieri sera, Javi e Lorenzo si sono confrontati apertamente in giardino. Lorenzo ha accusato Martinez di avere una doppia faccia: “Sei più giocatore accanito di me. Io gioco a carte scoperte e certe volte mi brucio, tu invece ne hai tante coperte. Sei buono, ma lo siamo tutti. Però tu passi per buono totale al 100%, e questo è impossibile: sei umano, nascondi una parte di te.” Poi, Lorenzo ha tirato in ballo Shaila: “Sei sicuro di non provare più attrazione nei suoi confronti?”.

#javi7 si fa scivolare tutto ciò che dice lollo xché si fa una gran risata quando lo pensa giocatore come lui

Ma alza le mani solo davanti alle doti attoriali di lollo lascia che faccia i suoi monologhi

Lollo ringrazialo ti da spazio in tv #grandefratello

pic.twitter.com/lBvxrFNHFK — peppa🔥❤️ javier stan account (@peppayuppy) December 29, 2024

Lui sa benissimo qualè il gioco di lollo,quello di volerlo screditare al pubblico e alle persone in casa #grandefratello #javi7 pic.twitter.com/FK2uiHx32K — peppa🔥❤️ javier stan account (@peppayuppy) December 29, 2024

Javier ha replicato con fermezza, ma alal fine ha confessato: “Non alzare la voce! Io attratto da Shaila? Forse solo durante il balletto, quando abbiamo fatto la presa. Mi ha fatto uno strano effetto, ma è finita lì. Esteticamente è quella che rispecchia il mio prototipo. Parlo solo di estetica”. Lollo non ha perso tempo: è corso da Shaila per riportarle le parole di Javi, quasi fosse lui stesso a parlare. “Ha detto che durante il ballo ha provato qualcosa toccandoti. Gli è tornata alla mente qualche sensazione legata al vostro passato. Mi sono girati i cogl*oni.”

Shaila, sentendo le parole di Lorenzo, è saltata sul divano incredula e visibilmente spiazzata. A questo punto, tutto sembra ancora aperto: vecchi sentimenti potrebbero riaffiorare e cambiare nuovamente le dinamiche all’interno della casa. Gli spettatori a questo punto si aspettano che tutto venga chiarito, magari già nella puntata di stasera. Non è escluso che Alfonso Signorini chiami di nuovo un confronto a tre.