Si mette male per Mariavittoria Minghetti nella Casa del Grande Fratello. Dopo un acceso faccia a faccia con Amanda Lecciso avvenuto durante la notte, un nuovo evento rischia di scuotere ulteriormente gli equilibri. Questa volta, si tratta di un messaggio aereo che potrebbe mettere in crisi il rapporto tra Mariavittoria e Tommaso Franchi.

Il contenuto del messaggio, del tutto inaspettato per la concorrente, ha creato imbarazzo e costretto MaVi a giustificarsi sul momento. I fan della coppia, che fino a poco tempo fa sembrava stabile, temono ora che ci possano essere conseguenze irreparabili. Fino a oggi, Mariavittoria e Tommaso avevano raggiunto un equilibrio solido, guadagnandosi persino complimenti durante l’ultima diretta per il modo discreto e maturo con cui gestiscono il loro rapporto all’interno della Casa. Ma adesso?

“Scusa ma questo?!”. Grande Fratello, grosso imbarazzo per MaVi: Tommaso l’ha scoperto davanti a tutti

A destabilizzare la situazione è stato un aereo, il primo della giornata, che ha sorvolato la Casa portando un messaggio controverso: “Mariavittoria con Alfonso brilli di più”. La frase ha subito attirato l’attenzione degli altri inquilini. Tommaso, visibilmente scosso, l’ha letta insieme a Eva, Stefania e Pamela. Le reazioni non si sono fatte attendere: Stefania ha ironizzato sul messaggio, Eva si è interrogata sul motivo per cui arrivino messaggi simili, mentre Pamela ha preso le difese di Maria Vittoria e Alfonso, affermando che ognuno ha il diritto di tifare per chi preferisce, pur riconoscendo che, in questo caso, non si tratti di una coppia reale.

Maria Vittoria ha cercato di minimizzare l’accaduto uscendo in giardino e scherzando: “Siete rimasti indietro”. Tra il lei e D’Apice in effetti c’era stato un avvicinamento in tugurio, ma poi la cosa era finita lì. Alfonso invece ha accolto il passaggio dell’aereo con una risata. Entrambi hanno ringraziato i fan per il messaggio e ribadito che tra loro esiste solo una forte amicizia, nata e consolidata nel corso di questi mesi Pamela ha voluto rassicurare i fan della coppia, affermando: “Tommi è di Mavi, e Mavi è di Tommi”. Tuttavia, Maria Vittoria ha liquidato la questione con un certo fastidio, definendo i rumor su una presunta liaison con Alfonso come “troppo” e aggiungendo: “Siamo amici e basta, da tre mesi ormai”.

Lorenzo che consola Tommi🥺

STE GRANDISSIME CESSE DELLE MAVONSO CHE HANNO FERITO IL MIO CUCCIOLOOOOO#tommavi #grandefratello pic.twitter.com/GxPVhlj8J2 — Ginny Fiori (@Giu48489) January 25, 2025

Non è la prima volta che messaggi dall’esterno causano malumori nella Casa. In passato, Mariavittoria era stata al centro di tensioni per un altro aereo contenente un messaggio ambiguo indirizzato a lei e a un altro concorrente, Javier Martinez. Questa volta, però, la situazione sembra più delicata, poiché coinvolge Alfonso D’Apice, con cui ci sono stati attriti in passato.