E dopo tante voci è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale. Su Instagram ovviamente: la famiglia Ferragni si allarga. Sono giorni se non settimane che la notizia è nell’aria. E i pettegolezzi si sono fatti più concreti quando il settimanale Oggi, grazie ai suoi paparazzi, è riuscito ad immortalare Chiara Ferragni all’esterno di una clinica. Oggi ha scritto che “non è un mistero però che lei e il suo neo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera facciano sul serio e che vogliano mettere su famiglia”.

“A dirlo sottovoce sono persone vicinissime alla Ferragni. Scortata dalle guardie del corpo, Chiara si è trattenuta per oltre un’ora in clinica“. La clinica in questione è la Mangiagalli di Milano, dove è nata la secondogenita dell’influencer e di Fedez, Vittoria, nel 2021. Da parte di Chiara Ferragni non ci fu né una smentita né una conferma in quell’occasione. Poi è arrivata la soffiata di Gabriele Parpiglia, ben diversa.

La famiglia Ferragni si allarga: è incinta davvero

Durante un collegamento telefonico con RTL 102.5 nel programma Suite, il giornalista ha firmato lo scoop: “Parlo di un argomento che non tratto mai negli ultimi anni. La Ferragni è incinta. Io ti faccio una domanda: nel momento in cui ti dico che la Ferragni è incinta, c’è solo Chiara Ferragni? Se è la sorella? Sì, Francesca Ferragni è in dolce attesa”.

Parpiglia aveva aggiunto che “i rumor legati agli altri giorni, in cui c’erano le immagini della Ferragni al Mangiagalli, sono state tagliate e modificate. Quindi chi è incinta è Francesca Ferragni qui. Non Chiara che ha smentito. Nessuno lo sapeva”, ha concluso il giornalista. E aveva ragione perché ora Francesca, la seconda delle sorelle Ferragni, ha confermato.

Sui suoi social ha condiviso dei teneri scatti in compagnia di suo marito Riccardo, il figlio Edoardo e il loro amico a quattro zampe: “Pronto a diventare un fratello maggiore, Edo?”, la didascalia con un cuore rosso. Sotto subito i commenti dei futuri nonni e delle futura zia, l’altra sorella Valentina per la quarta volta. E quello di Chiara ovviamente: “Pronta alla famiglia che si allarga”, ha scritto per poi dedicare anche una Storia alla lieta notizia della sorellina incinta per la seconda volta.