Un’ondata di curiosità sui social media dopo che il noto personaggio, amato da due generazioni, ha condiviso alcuni video sui suoi canali, in particolare su TikTok. Il motivo? Il suo aspetto fisico sembra essere cambiato in modo evidente e non è passato inosservato agli occhi dei suoi follower. Il video, che è rapidamente diventato virale sui social con milioni di visualizzazioni, ha mostrato tratti del suo volto che sembrano molto diversi rispetto al passato.

La sua pelle appare più liscia, come se fosse stata trattata con del botox e filler, mentre gli zigomi sembrano più pronunciati e la mascella risulta decisamente più definita. Questi cambiamenti hanno scatenato una vera e propria curiosità tra i suoi follower, molti dei quali non hanno potuto fare a meno di notare il notevole il cambiamento rispetto ai video che erano stati pubblicati solo qualche giorno prima.

Il dj francese Bob Sinclar irriconoscibile nel nuovo video: si grida al ritocchino

Nell’ultimo video pubblicato su TikTok, il noto dj francese Bob Sinclar appare più giovane e teso, con lineamenti che sembrano essere stati “tirati”, un effetto dei trattamenti estetici come il botox o, nei casi più estremi, a interventi di chirurgia plastica. Proprio per questo motivo, i commenti sotto i video sono sul suo nuovo aspetto estetico: “Ma sei diventato Putin”, “Bob Skincare”, scrive ironicamente un utente ironizzando sulla nuova pelle del dj.

“Ma è uno scherzo?”, chiede un altro. Mentre c’è chi, invece, ironizza accostandolo a Giacomo Urtis. “Un misto tra putin, bernardeschi, e la versace…”, “Grande bro, ti seguo da quando non eri Emilio Fede”, “Mickey Rourke ora fa il dj?”, “Ma sei davvero tu?”, “Non riesco a capire se sia davvero lui”, si legge tra i commenti di TikTok in sui qualcuno ha scherzato sull’idea di non riuscire più a riconoscere il grande dj che ha segnato la storia della musica e delle discoteche.

“No…..anche lui ha ceduto al voler essere eternamente giovane. Ma non si rendono conto che si cambiano, in peggio, i connotati?”, commenta una fan del famoso dj francese che in passato ha collaborato con artisti italiani come Raffaella Carrà. Molti dei fan del dj si sono interrogati sulla natura di questi cambiamenti, se siano il risultato di un semplice effetto di make-up o se effettivamente si sia sottoposto a diversi ritocchini estetici.