Nella Casa del Grande Fratello, un episodio apparentemente banale è diventato il tema di un acceso dibattito sui social: il cosiddetto Fondotinta gate. Al centro della vicenda c’è Shaila Gatta, accusata da alcuni utenti del web di aver sottratto un fondotinta durante un’attività organizzata dal programma. Ma è davvero andata così? Tra critiche e difese, spuntano nuove spiegazioni che sembrano smontare il caso. L’episodio si è verificato durante una giornata speciale organizzata dal Grande Fratello in collaborazione con Virgo Cosmetics, uno dei partner ufficiali del programma.

Lorenzo Marchetti, Direttore Creativo del brand, è tornato nella Casa per guidare i concorrenti in un pomeriggio dedicato alla bellezza. I gieffini hanno avuto l’opportunità di testare i prodotti della linea, ricevendo consigli e suggerimenti dall’esperto. Shaila, come gli altri partecipanti, si è mostrata molto interessata all’attività, ma ciò che è successo subito dopo ha scatenato un’ondata di polemiche sul web.





Grande Fratello, furto nella casa? Occhi su Shaila Gatta

La questione è esplosa quando Biagio D’Anelli, esperto di gossip, ha pubblicato su TikTok un video che mostrerebbe Shaila prendere un fondotinta e metterlo in tasca. L’accusa? Avere sottratto il prodotto senza autorizzazione, convinta di non essere vista dalle telecamere. La clip, ribattezzata dai fan “Fondotinta gate”, è diventata rapidamente virale, scatenando un acceso dibattito tra chi critica il gesto della ballerina e chi, invece, minimizza la vicenda. Alcuni utenti hanno sottolineato che il gesto sembrava furtivo, insinuando che Shaila abbia approfittato della situazione.

Nonostante le polemiche, emergono nuove versioni che sembrano ridimensionare il caso. Pare infatti che i concorrenti fossero stati autorizzati a prendere alcuni prodotti della linea. Secondo alcuni utenti sui social, Shaila avrebbe ammesso di aver preso il fondotinta con il permesso dello staff, e quindi non ci sarebbe nulla di scorretto nel suo comportamento. Questa spiegazione sembra smontare le accuse, trasformando il caso in un “polverone inutile”, come lo hanno definito alcuni fan. Tuttavia, il video continua a circolare sui social, dividendo il pubblico del Grande Fratello.

Come spesso accade con episodi del genere, il web si è polarizzato. Da una parte, c’è chi attacca Shaila, definendo il gesto inappropriato e poco rispettoso. Dall’altra, molti fan della ballerina sono intervenuti in sua difesa, accusando il video di essere decontestualizzato e puntando il dito contro chi ha gonfiato la vicenda senza verificarne i dettagli. Resta da vedere se il Grande Fratello deciderà di affrontare la questione nella prossima puntata. Considerando la viralità del video e l’attenzione mediatica che ha suscitato, non è escluso che Alfonso Signorini dedichi un momento a chiarire la vicenda, magari con l’intervento della stessa Shaila per raccontare la sua versione. Il “Fondotinta gate” è l’ennesimo esempio di come, nella Casa del Grande Fratello, anche un episodio apparentemente irrilevante possa diventare motivo di discussione e creare dinamiche tra i concorrenti e il pubblico. Resta da capire se questa vicenda avrà ripercussioni su Shaila Gatta o se, come sostengono alcuni, si rivelerà solo un caso montato inutilmente. Nel frattempo, i fan del reality non possono fare a meno di commentare e prendere posizione, mantenendo alta l’attenzione su questa edizione del programma.