“Le farà innamorare tutte”. Grande Fratello, si alza la temperatura: entra il bono della tv

C’è grande attesa per la nuova puntata del Grande Fratello in programma domani 27 gennaio. Tra le tante sorprese ce ne sarebbe una particolare: il bello e famoso della tv sarebbe in procinto di entrare nella casa più spiata d’Italia. E non sarà il solo: da poco si è saputo che tra i nuovi ingressi nella casa spicca il nome di Maria Teresa Ruta, pronta a rivivere l’esperienza dopo il successo nella versione Vip.

E Vip è anche il nuovo concorrente. Nato nel 1990, a partire dall’adolescenza inizia a sognare una carriera come modello e per questo si iscrive in palestra e pratica diversi sport per costruirsi un fisico scolpito. Grazie al suo duro lavoro riesce a ottenere i primi ingaggi come modello sfilando sulle passerelle di grandi brand internazionali come Dolce & Gabbana e posando per varie campagne pubblicitarie.





Grande Fratello, Artur Dainese pronto a entrare?

Artur Dainese avanti la propria carriera nella moda ispirandosi al supermodello spagnolo Jon Kortajarena. Nel 2018 Artur Dainese debutta in televisione partecipando alla prima edizione di Temptation Island Vip, la versione dell’omonimo reality show prodotto da Maria De Filippi che vede per concorrenti personaggi famosi. Ha partecipato a Le Iene e nel 2024 è tornato di nuovo sul piccolo schermo per partecipare come concorrente al reality L’Isola dei Famosi.

Intanto, nei giorni scorsi, è arrivata la notizia del prolungamento del programma che servirà a Mediaset per mantenere vivo il prime time, nonostante la concorrenza di Rai 1, che spesso supera il 25% di share con le sue fiction. L’attesa è alta, ma resta da vedere se le novità basteranno a risollevare le sorti del reality più longevo della tv italiana.

La finale, inizialmente prevista per marzo, è stata posticipata. Lo ha annunciato Alfonso Signorini durante l’ultima puntata: “Visto che quest’edizione sarà lunga, presto entreranno nuovi concorrenti. Li stiamo cercando”