C’è grande attesa per la puntata di stasera del Grande Fratello: si annunciano sorprese a non finire e tantissimi colpi di scena. Stasera, in rottura totale con la vocazione del programma, ci saranno nuovi ingressi. Nella diretta di lunedì scorso infatti è stato aperto un televoto per chiedere al pubblico se volesse far tornare in casa al Grande Fratello alcuni ex gieffini.

I telespettatori hanno voluto il ripescaggio (con più del 60% dei voti) ed hanno anche scelto i sei candidati da valutare poi con un secondo televoto. E così sono finiti in tugurio ci sono Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna.





Grande Fratello, attesa per il ritorno di Helena nella Casa

Per Federica e Michael non sembra ci siano speranze, mentre Helena è sicura di un posto. Helena che i fan sono pronti a sostenere chiedendo, tra le altre cose, l’eliminazione di Zeudi che nelle ore scorse pare abbia scelto Javier Martinez. Si legge: “stasera il GF deve mostrare tutto ciò ad Helena perché lei non deve fare beneficenza a nessuno”.

“Zeudi falsa se riesce deve fare il grande fratello lontana da Helena, sperando esce presto, questa seconda possibilità hele deve gestirla da SOLA”. Si legge ancora: “E niente se va bene Helena e Zeudi questa sera ne escono insieme, se va male Helena avrà la strada spianata per vincere questo Grande Fratello #zelena”. Le polemiche hanno investito che vuole Zuedi fuori dalla Casa.

“Il legame tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, soprannominato “Zelena” dai fan, ha suscitato grande interesse durante il Grande Fratello 2024. Nonostante alcuni momenti di tensione, come la gelosia di Zeudi per l’avvicinamento di Helena a Javier Martinez, le due hanno mostrato una forte complicità, culminata in un bacio che ha fatto esplodere i social con l’hashtag #Zelena. Questo legame speciale ha conquistato il pubblico, rendendo Helena e Zeudi protagoniste indiscusse del reality: le vogliamo dentro e insieme”.