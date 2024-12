“Tu sei una…”. Choc al Grande Fratello su Chiara Cainelli. Una battuta pronunciata nella notte appena trascorsa ha scatenato un’ondata di commenti sui social e ha lasciato gli altri inquilini a bocca aperta. Poi la 25enne di Trento ha raccontato un episodio della sua vita incredibile. La scena si è svolta a bordo piscina, dove Chiara stava chiacchierando con Emanuele Fiori, Mariavittoria Minghetti e Maxime Mbanda.

Chi segue il Grande Fratello sa che Chiara sta attraversando un momento particolare all’interno della Casa. Appena varcata la porta rossa, aveva stretto un’amicizia speciale con il pallavolista Javier Martinez. Tra i due sembrava poter nascere qualcosa di più profondo, ma dopo i primi baci sotto le coperte, Javier ha rapidamente fatto marcia indietro: “Mi fai stare bene, ma non è scattata la scintilla”. Chiara ha reagito con maturità, pur restando un po’ delusa: “Me ne ero accorta. Non ti devi preoccupare”.

Nelle ultime ore, però, Chiara ha raccontato un episodio della sua vita che ha lasciato a bocca aperta gli inquilini. Tutto è iniziato con una battuta di Maxime Mbanda: “Tu sei una f* di legno”. Chiara ha replicato: “Sì, sono una grandissima f* di legno. Per me è un onore esserlo. Non faccio nemmeno annusare, dico direttamente no”.

Poi ha condiviso un aneddoto curioso: “In discoteca, avevo messo un 2 di picche nella cover del telefono. A chiunque si avvicinava, giravo la carta. Era per ridere. Me l’ha dato un’amica dicendomi: ‘Vediamo oggi quanti due di picche dai’”.

max: "tu sei una figa di legno"

chiara: "si, sono una grandissima figa di legno: ho messo il 2 di picche nella cover così a chiunque si avvicinava gli giravo la carta"



non sei giselle amore, fai anche meno 💀#grandefratello pic.twitter.com/PjzW4tixy1 — threshold – il napolitano fugoso 🌙 (@heythreshold) December 28, 2024

Maxime, sbalordito, ha chiesto: “Ma davvero?”. Chiara ha spiegato: “Sì, è stato brutto ma anche divertente, perché con alcuni ci siamo fatti due risate. Tipo: ‘Vuoi da bere? Vieni a ballare?’. E io rispondevo: ‘No, grazie’, girando la carta”. Il rugbista, però, si è immedesimato in quelli che ricevevano il rifiuto: “Pensa loro che ridere…”.

La battuta e il racconto di Chiara hanno rapidamente fatto il giro dei social, scatenando una pioggia di commenti negativi: “Fai anche meno…”; “mamma mia, insopportabile”; “quanto è oca! Sembra che ce l’abbia solo lei. Se ne trovano migliaia meglio di lei”. Tuttavia, non sono mancate le difese: “Ma dai, era ironica, no? Cosa deve fare, tacere per compiacervi?”. “Imparate a sorridere!”. Le opinioni del pubblico si dividono, ma una cosa è certa: Chiara Cainelli continua a far parlare di sé, nel bene e nel male.