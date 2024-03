Polemica al Grande Fratello, quando manca meno di dieci giorni alla finale una parte del pubblico chiede la squalifica di Perla Vatiero. L’ultimo atto del programma, per chi non lo sapesse, sarà il prossimo 25 marzo. A dare l’annuncio era stato Alfonso Signorini durante la scorsa puntata. Rivolgendosi a Cesara Buonamici aveva detto: “Dalla Merlino hai fatto l’annuncio che la finale sarebbe stata il 4 aprile ma tu devi chiedere a me. Io mi sono stato zitto zitto, la finale sarà il 25 marzo”.

“Farete la Pasqua fuori di casa. La finalissima sarà lunedì 25 marzo. Preparatevi che in queste due settimane sarà una carneficina, dovremo fare un sacco di eliminazioni flash”. Puntata, quella di giovedì scorso, durante la quale Perla era stata grande protagonista decidendo di usare il suo voto per salvare Greta.





Grande Fratello, chiesta la squalifica per Perla Vatiero

Commentando l’accaduto con Signorini, aveva affermato: “Non avrei mai pensato 6 mesi fa che avrei salvato Greta. Era l’ultimo dei miei pensieri”. Ai più nel mentre non era sfuggita la reazione impassibile di Mirko Brunetti. Guardate com’è ridotto Mirko, sta sotto un treno”. E ancora: “Pensava di essere il gallo del pollaio e invece ora gli tocca stare fuori. Secondo me è sotto choc”. “Questa botta non se la aspettava, e quando di riprende?”.

Ma ora una domanda è legittima. Perla resterà fino alla fine nel gioco? Mentre parlava con Alessio Falsone ha pronunciato la parola ‘Ne***’. Nel giro di un secondo si è prontamente resa conto del suo errore e si è così subito corretta. Ma il pubblico non perdona: “Fausto Leali venne cacciato per questa cosa”. Ci saranno provvedimenti? Staremo a vedere.

Sta sera bestemmia palese di alessio e Nword di oerla 😂 ecco come li vogliono far fuori entro il 18 marzo 😂😂 #grandefratello pic.twitter.com/uq64DfUZuL — Stabbono te (@remarenonstanca) March 17, 2024

La papabile vincitrice resta sempre lei: Beatrice Luzzi, già in finale. Se la rischia anche Rosy Chin, anch’essa in finale. E poi? Come afferma Signorini ci saranno un sacco di uscite ora. La prima che probabilmente dovrà lasciare la casa, in base ai sondaggi, sarà Anita che ha perso clamorosamente il televoto finendo all’ultimo posto.