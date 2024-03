C’è Posta per Te, prima lo lascia, poi il colpo di scena. Nel corso degli anni sono state tante le storie raccontate da Maria De Filippi davanti alla famosa busta. E tante volte nello studio le cose non sono andate affatto bene. Ma cosa è successo quando poi le telecamere si sono spente? Beh, in qualche caso il lieto fine c’è stato, anche se a scoppio ritardato.

Cosa è successo ad esempio tra Valeria e Giuseppe? Lui l’aveva tradita e lei aveva deciso di chiudere busta e relazione. Tuttavia qualche tempo dopo la donna ci ha ripensato: “La busta l’ho chiusa ma ho deciso di aprire il mio cuore dandoci un’altra possibilità – ha commentato – perché riflettendo sulle tue parole Maria, mi sono chiesta perché non farlo?”. E che dire della storia tra i due amanti Emanuela e Ivano?

Leggi anche: “Ma vergognati! Rispetto per tua madre!”. C’è posta per te, la puntata finisce nel caos: il pubblico non perdona Corinne





come è finita la storia di Emanuela e Ivano

Nello studio di Maria De Filippi sono arrivati Emanuela e Ivano. I due si sono conosciuti nel 2015, lui era ancora sposato. Emanuela aveva un compagno e due figli. Quattro anni dopo l’uomo scopre la relazione e la donna confessa tutto. A quel punto chiede a Ivano di fare lo stesso con la moglie e di separarsi. Lui promette, ma non lo fa. Passa il tempo ed Emanuela scopre l’inganno.

Emanuela e Ivano vanno comunque a vivere insieme e prendono una casa in affitto. Ma l’uomo ci va solo nei week end. Il motivo? La moglie non sa nulla. Alla fine Emanuela scopre tutto e rivela tutto alla donna: anche Ivano confessa, ma è tardi. “Per lui ho lasciato tutto – dice Emanuela – Quando ho scoperto le sue bugie mi è crollato il mondo addosso. Credo al fatto che tra lui e la sua ex moglie non ci fosse nulla, ma non credo di meritarmi come si è comportato. La ex moglie ha due braccia e due gambe, lavora, è in grado di provvedere a se stessa”.

Fortunatamente dopo un po’ di tempo le cose sono cambiate: “Viviamo insieme nella nostra casa, ci amiamo. Il 25 maggio del 2025 ci sposiamo grazie a C’è posta per te”. Insomma nonostante gli errori di Ivano e il dolore provato Emanuela ha deciso di perdonarlo. E insieme coroneranno il loro sogno d’amore.

“Guarda chi ti è venuto a salutare”. C’è posta per te, Antonella crolla dopo la sorpresa della figlia: in studio il famoso attore