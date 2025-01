Il clima nella casa del Grande Fratello si fa sempre più teso. Al centro delle polemiche c’è anche Amanda Lecciso. La 36enne leccese, vicina a Luca Calvani, Stefania Orlando e Javier Martinez è nel mirino del gruppo opposto, capeggiato da Lorenzo Spolverato. Dopo l’ultima diretta, Amanda, cognata di Al Bano Carrisi, ha avuto uno scontro diretto con il fotomodello milanese. “Stai calmo, stai calmo!”, lo ha ammonito, quando lui si è rivolto a lei in tono acceso dopo una sua battuta. Ma Amanda non ha problemi solo con Spolverato: diversi contrasti si sono accesi anche con altre persone del gruppo, in particolare con Shaila Gatta. Quest’ultima sospetta da tempo che Amanda nutra un interesse che va oltre l’amicizia nei confronti di Lollo.

A peggiorare la situazione, si è aggiunta recentemente anche Pamela Petrarolo. Amanda infatti è rimasta particolarmente colpita da una clip mostrata da Alfonso Signorini durante la puntata di lunedì 20 gennaio. Nel video, Pamela, ex ragazza di Non è la Rai, esprime giudizi molto pesanti su Lecciso. Amanda si è detta scioccata, perché fino a quel momento Pamela non le aveva mai manifestato apertamente tanta ostilità. Sebbene le due abbiano idee diverse su molti avvenimenti accaduti nella casa, Amanda non si aspettava un contrasto così netto. E adesso è passata al contrattacco.

“Pamela non hai il coraggio di dirmi le cose in faccia”. Amanda si è sfogata in questo modo con Mariavittoria Minghetti. Lecciso accusa Petrarolo di non essere stata sincera in passato con lei: “Non chiamarmi ingenua se poi alle spalle mi definisci inutile. Era successo qualcosa di simile anche con Luca Calvani. Gli dissi: ‘Senti bello, se hai qualcosa da dirmi, dimmela in faccia, lo preferisco’. Da allora poi con lui le cose sono cambiate, e i nostri rapporti come vedi sono ottimi…”.

MaVi ha cercato di difendere Pamela: “Lei continua a dirmi che le cose te le ha dette e che non è come sostieni tu”. Amanda, però, ha ribattuto: “Sì, alcune cose me le ha dette, ma non con quei termini. Non mi ha mai detto chiaramente che secondo lei non ho personalità“.

Lo scontro tra Amanda e il gruppo di Lorenzo Spolverato sembra destinato a riaccendersi nelle prossime puntate. A complicare ulteriormente la situazione potrebbe essere il ritorno in casa di Jessica Morlacchi, previsto già dalla prossima puntata. Jessica, in passato, ha avuto un rapporto particolarmente difficile con Amanda, tanto da definirla un’ex amica. Dal canto suo, Amanda è convinta di essersi sempre comportata correttamente con tutti i coinquilini.