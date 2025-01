Al Grande Fratello si accendono nuovi focolai di tensione. I concorrenti si avvicinano ormai ai quattro mesi di convivenza forzata, e dentro la casa più spiata d’Italia i nervi sono sempre più tesi. In questi giorni continuano a scoppiare liti su liti, spesso per motivi futili. L’ultima è avvenuta poco fa in giardino, dove Amanda Lecciso e Maxime Mbandà hanno risposto per le rime a un altro partecipante del reality show di Canale 5.

Amanda e Max stanno approfondendo la loro conoscenza e, ultimamente, vengono spesso visti insieme a chiacchierare, lontano da occhi indiscreti. La loro sintonia non è passata inosservata, tanto che anche Alfonso Signorini ne ha parlato nell’ultima puntata del reality. Dentro la casa però la possibile coppia non sembra ben vista. L’atteggiamento di Amanda e Max hanno innescato ieri sera una lite con Giglio. In particolare, Amanda si è schierata subito al fianco di Max, entrambi a muso duro contro il parrucchiere.

“Non ti permettere”. Grande Fratello, Amanda non ci ha visto più: volano stracci in giardino

“Non ti permettere… tu non ci cacci dalla cucina!” ha sbottato Amanda. Tutto è nato da un’incomprensione vicino ai fornelli. Come sanno bene i fan del programma, la cucina del Grande Fratello era il regno di Luca Calvani, eliminato al televoto giovedì scorso. Da quando l’attore toscano ha lasciato la casa, non c’è più un vero e proprio capo chef. I più presenti ai fornelli sono Pamela Petrarolo, Giglio e Alfonso d’Apice, mentre gli altri concorrenti si alternano per dare una mano. Ieri sarebbe toccato a Maxime a Amanda fare da assistenti. Ma è finita malissimo.

Per cena si preparava la pizza. Nel momento in cui il rugbista ha iniziato a rimboccarsi le maniche per cucinare, Alfonso – impegnato in altre faccende – gli ha suggerito di aspettare. Maxime, quindi, ha interrotto il suo lavoro e ha atteso il via libera. Giglio, però, non ha gradito il comportamento del concorrente. Quando Amanda e Max si sono ripresentati in cucina li insieme li ha allontanati, sostenendo che, se avessero voluto davvero aiutare, nell’attesa avrebbero potuto almeno accendere il forno e sistemare le teglie.

“Le cose, quando si iniziano, si portano a termine”, ha detto con tono seccato il parrucchiere. “Ho dovuto aspettare perché Alfonso era occupato. Ho rispettato i suoi tempi”, ha spiegato Max. Ma a quel punto Giglio aveva fatto da sé: “Le cose vanno fatte con ordine, e stavo cercando di organizzarmi”, ha ribadito. “Ma non puoi cacciarci via così!” ha protestato Amanda, visibilmente infastidita. “Sei maleducato”, ha concluso. Fermo nella sua posizione, Giglio ha rimproverato i due per non aver portato a termine il loro impegno e, indispettito, è tornato in cucina per proseguire da solo.