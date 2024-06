Choc in diretta ieri sera durante la popolare trasmissione tv. È successo tutto nel giro di pochi secondi, durante un collegamento. L’inviato stava parlando tranquillamente con lo studio quando all’improvviso la telecamera fissa che lo stava riprendendo è stata travolta e fatta cadere da un passante. Non si capisce se si è trattato di un incidente o di un atto intenzionale. A quel punto il collegamento si è interrotto.

Ma non è finita qui. La scena infatti è proseguita in studio, dove i presenti hanno avuto reazioni diverse davanti a quello che si era visto: c’è chi è rimasto a bocca aperta, altri sono scoppiati a ridere (si era capito che per fortuna l’inviato stava bene). Poi il patatrac: si è sentita infatti anche una bestemmia pronunciata a microfono aperto da uno degli ospiti della puntata, subito richiamato dal presentatore.

Leggi anche: “Se l’è presa in…“. Barbara D’Urso, altro che ritorno in tv. La notizia choc: “Ci ha tradito”





Giornalista italiano aggredito in diretta tv, caos in studio

È successo veramente di tutto ieri sera su Sportitalia nel programma di Michele Criscitiello dedicato al calciomercato. La trasmissione, sempre molto seguita dagli appassionati, vedeva il giornalista Tancredi Palmeri in collegamento esterno da a Parma dove era in corso un evento della Lega Calcio. Il giornalista stava parlando con lo studio, quando, come detto, l’apparecchiatura è stata travolta.

“Aggressione in diretta a Tancredi Palmeri eh”, ha esclamato il presentatore. Criscitiello si è rivolto poi all’ospite che ha bestemmiato: “In televisione sei sempre microfonato, capisco che in alcune zone di Italia si usa come intercalare, ma devi stare attento a quello che dici”. L’ospite poi si è scusato. Non c’è bisogno di dire, che il video è diventato subito virale sulla rete.

𝐀𝐠𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐚 𝐓𝐚𝐧𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐞𝐫𝐢⚠️



Si avvicinano gli Europei? Qualche inglese non ha digerito ancora la beffa di Wembley e in diretta l’ha fatta pagare al nostro @tancredipalmeri 🙄 Da lì, momenti surreali in studio…😂#Sportitalia pic.twitter.com/3mAT8YCbmP — Sportitalia (@tvdellosport) June 7, 2024

Nell’ultima inquadratura del collegamento si vede una persona che si avvicina a Palmeri mentre cammina e al tempo stesso guarda il telefono con la testa bassa. Palmeri cerca di fermarlo. ma non fa in tempo. Poi il collegamento salta, le immagini diventano mosse, ma si capisce che la telecamera è caduta.

Siccome molti sono preoccupati per la mia incolumità, e molti altri stanno godendo per l’aggressione subìta in diretta dal fucking idiot inglese, volevo rassicurare tutti:



tutto a posto@moncabertini @GianluBagnu @chiaraicardi @RickyTrevisani pic.twitter.com/uZTw27E29p — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 7, 2024

“Fuc*** idiot”. Palmeri è riapparso dopo pochi minuti e ha spiegato che si sarebbe trattato di un atto intenzionale da parte di un giovane turista definendo il gesto come “l’aggressione di un idiota inglese che voleva fare il simpatico con i suoi amici”.

Più tardi poi il giornalista ha tenuto ha tranquillizzare il pubblico sulle sue condizioni con un tweet: “Siccome molti sono preoccupati per la mia incolumità, e molti altri stanno godendo per l’aggressione subìta in diretta dal fucking idiot inglese, volevo rassicurare tutti: tutto a posto”.