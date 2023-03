Momento difficilissimo al GF Vip 7 e ora anche Oriana Marzoli è finita nel mirino della regia del programma. Nella giornata di venerdì 17 marzo è stata decretata la squalifica immediata di Daniele Dal Moro, spiegata in questo modo: “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”. E non ha nemmeno avuto l’opportunità di salutare i coinquilini, prima di abbandonare la casa.

Adesso al GF Vip 7 è toccato ad Oriana Marzoli subire una prima conseguenza. Infatti, c’è stata una censura improvvisa nei confronti dell’influencer venezuelana, che è stata subito chiamata a gran voce in confessionale. Qui avrà avuto un colloquio privato con gli autori e non è stata l’unica comunque ad essere stata convocata lì dentro. Un discorso criptico è stato notato dal pubblico del reality show di Alfonso Signorini e si sarebbe tenuto poco prima della squalifica di Dal Moro.

GF Vip 7, censura per Oriana Marzoli: “Subito in confessionale”

Ovviamente stanno uscendo fuori diverse ipotesi su ciò che sarebbe successo nella casa del GF Vip 7. Per alcuni utenti Oriana Marzoli si stava soffermando su qualcosa di segreto, inerente Daniele Dal Moro, ma possiamo subito anticiparvi che non ci sono certezze come ha confermato anche il sito Novella 2000. L’unica cosa sicura è che la produzione si sia infastidita non poco per le sue parole, proferite davanti ad Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, anche loro convocati in confessionale. Ma vediamo cosa è stato riportato da alcuni telespettatori.

Ciò che vi stiamo per scrivere sono ritenute speculazioni da Novella 2000, infatti non sono state fatte comunicazioni ufficiali di alcun genere per spiegare la furia della regia contro Oriana. Ma diversi internauti hanno rivelato: “Lui aveva una canna nella valigia, pronta da fumare appena uscito”, “La canna che gli aveva dato lei”, “Gravissimo, non per la canna, ma per come viene fatto passare”, “Fuma fuma”. C’è anche chi difende Daniele: “Ma lasciatelo stare, vi dovete lavare la bocca prima di fare il suo nome”.

Inoltre, si è saputo grazie al sito Blastingnews che Daniele Dal Moro non dovrebbe essere presente in studio nel prossimo appuntamento in diretta. Quindi, non ci saranno confronti pubblici con Oriana, la quale dovrà attendere la fine del reality prima di incontrarlo nuovamente.