“Lo ha detto davvero?”. Tutti contro Micol, sul tavolo del GF Vip cala il gelo: la frase choc su Tavassi

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno fatto sognare i fan del GF Vip 7. I due sono entrati nel corso del reality show e il fratello di Guendalina ha fatto di tutto per conquistare la sorella di Clizia Incorvaia, protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A differenza della altre coppie come Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria o Oriana Marzoli, prima con Antonino Spinalbese e poi con Daniele Dal Moro, i due sono sempre stati molto tranquilli e poco avvezzi e liti.

Gli Incorvassi, così sono stati soprannominati dai loro fan, hanno vissuto questi mesi al GF Vip 7 in tranquillità e solo nelle ultime ore sono stati protagonisti di una lite all’interno del van. Una lite scatenata dopo un gioco in cui i due si sono fatti reciprocamente della domande sulla loro vita privata. “Comunque mi hai mandato a fa…o e hai detto che sono una sfigata di me..a“. “Non mi interessa“, è stata la risposta di Edoardo Tavassi. Una risposta che ha lasciato tutti senza parole, perché il vippone è sempre stato molto dolce con la sua fidanzata e non ha mai alzato i toni nelle discussioni. Ma c’è anche chi ha fatto notare che è normale che in una coppia ci siano delle liti.

GF Vip 7, Micol Incorvaia spiazza con le parole su Tavassi

In serata, mentre i concorrenti si trovavano a cena, Oriana Marzoli ha chiesto ai due cosa faranno fuori dal GF Vip 7 e le risposte di Micol Incorvaia hanno stupito molto i telespettatori che ascoltavano la diretta su Mediaset. “Sarà strano perché ora sono abituata a vederlo tutto il giorno, quando tornerò a Milano ci vedremo due tre volte al mese”, ha detto la Incorvaia. A quel punto Oriana ha chiesto: “Ma no, come solo tre volte al mese?”.

“Lei può venì pure a Roma, viene a casa, le do le chiavi, può fare come le pare“, ha detto Edoardo Tavassi. Ma Micol Incorvaia non è sembrata molto convinta di questa soluzione e ha continuato: “Sì ma è vero, però ho tutta la mia vita a Milano, i miei amici, le mie cose. E poi mi fa paura sinceramente“. A quel punto sulla tavola del GF Vip 7 è calato il gelo.

Dopo le parole di Micol al GF Vip 7 la fandom di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon si sono scagliati contro la sorella di Clizia Incorvaia. Secondo loro, infatti, la giovane non avrebbe nessun interesse per Edoardo Tavassi e avrebbe accettato di avere un flirt solo per creare dinamiche e arrivare in finale. “Il grande amore di Micol per Tavassi tutto per arrivare in finale, perché sapevano che la ship funzionava, ecco il risultato… Antonella ha sempre avuto ragione”, si legge su Twitter.