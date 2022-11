Al GF Vip 7 Luca Salatino ha fatto una sorpresa bellissima nei confronti della fidanzata Soraia. Nessuno poteva aspettarsi un gesto simile nella casa più spiata d’Italia e ad essere rimasta a bocca aperta è stata anche la stessa ragazza, incredula davanti a quelle immagini. I video stanno spopolando su Twitter e gli utenti non stanno facendo altro che condividerli e congratularsi con l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha uscito fuori tutto il suo lato umano e il suo grande amore verso la giovane.

Dunque, nella casa del GF Vip 7 Luca Salatino ha stupito lei con una sorpresa da sogno. E la fidanzata Soraia l’ha gradita notevolmente. Intanto, Matteo Ranieri ha parlato del gieffino a Rtl 102.5: “Io e Luca abbiamo litigato questa estate e per un po’ non ci siamo sentiti. La nostra è un’amicizia vera per questo qualche mese fa l’avevo contatto per chiarire ma lui mi ha detto che stava entrando nella casa del Grande Fratello. Quindi il nostro incontro è solo rimandato. Certo, vorrei avere un confronto nella casa”.

GF Vip 7, Luca Salatino ha fatto una sorpresa alla fidanzata Soraia

Un regalo meraviglioso al GF Vip 7 quello fatto da Luca Salatino. Una sorpresa da fare stropicciare gli occhi alla fidanzata Soraia, che ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale quei momenti incancellabili. Finalmente il gieffino ha messo alle spalle i momenti molto tristi, scaturiti in lacrime copiose proprio per la mancanza della sua partner. Nelle scorse ore è apparso molto sorridente e le telecamere del programma televisivo hanno ripreso quella scena memorabile, accolta con molto calore dal pubblico.

Attraverso un palloncino di colore rosso col cuore ha voluto scrivere un messaggio d’amore nei confronti di Soraia: “Sei mesi di noi, ti amo ogni giorno di più”. In sottofondo la musica Portami via del cantautore Fabrizio Moro. Dunque, ha voluto preparare tutto questo in occasione dei sei mesi di fidanzamento con l’ex corteggiatrice di UeD. E lei nelle Instagram stories ha voluto pubblicare quei minuti carichi di fortissima emozione e che hanno conquistato migliaia e migliaia di telespettatori della trasmissione.

da casa questo vogliamo vedere

i veri sentimenti d'amore e di amicizia

il gf non è solo le dinamiche di litigate

noi vogliamo il cuore #donnalisi #lucasalatino https://t.co/TCcGYw24id — Mara/shippo i donnalisi che ci stanno stremando (@Mara56113529) November 18, 2022

Soraia ha commentato così la sorpresa del fidanzato: “I pianti che mi sto facendo. Grazie amore mio, ti amo tanto tanto”. E i follower hanno aggiunto: “Sei un grande uomo, meraviglioso”, “Siete bellissimi, lo abbiamo capito”, “Un amore unico e sincero”, “Luca, bravo, sei unico. Non usi strategie”.