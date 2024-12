Le tensioni attorno a Guillermo Mariotto, storico giudice di Ballando con le Stelle, continuano a crescere, alimentate da polemiche e decisioni imminenti. Dopo il suo abbandono improvviso dello studio, ufficialmente giustificato da “impegni lavorativi urgenti” presso l’atelier Gattinoni, emergono nuove indiscrezioni che mettono ulteriormente in bilico la sua posizione nel celebre show di Rai1.

A complicare la situazione per Mariotto è stata la diffusione di un video da parte di Striscia la Notizia. Nel filmato, lo stilista, mentre si alza, sfiora involontariamente un ballerino in una scena che ha fatto il giro del web. Questo episodio è stato duramente criticato da una senatrice di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Giustizia, che ha accusato Mariotto di molestie.

Guillermo Mariotto quasi fuori da Ballando, ecco chi lo dovrebbe sostituire

Nonostante la difesa di Mariotto, che ha minimizzato l’accaduto come un gesto fortuito, il caso ha suscitato clamore, spingendo la Rai a valutare la sua permanenza nel programma. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si sarebbe tenuta una riunione interna per decidere il futuro del giudice.

Stando a quanto riferito da Tv Blog, la Rai avrebbe già preso una decisione e Mariotto sarebbe ormai prossimo all’esclusione. Le motivazioni, tuttavia, andrebbero ben oltre l’episodio segnalato dalla senatrice. Si tratterebbe di una serie di comportamenti e atteggiamenti controversi che, secondo le fonti, avrebbero progressivamente incrinato i rapporti tra lo stilista e la rete.

“Una serie di gocce che avrebbero fatto traboccare il vaso”, si legge su Tv Blog. Sebbene Milly Carlucci, storica conduttrice del programma, sembrerebbe incline a difendere Mariotto, la Rai avrebbe scelto una linea più rigida, puntando a una rottura definitiva.

Con la probabile esclusione di Mariotto, si fa strada l’ipotesi di un sostituto temporaneo. Il nome più accreditato per sedersi al tavolo della giuria è quello di Alberto Matano, già noto al pubblico di Ballando con le Stelle come “principe del tesoretto”.

Secondo le indiscrezioni, per le ultime due puntate dell’edizione 2024, la giuria potrebbe essere ridotta a quattro membri, con Matano che si aggiungerebbe eventualmente per garantire continuità. Resta invece aperta la questione su chi occuperà in modo definitivo il posto di Mariotto nella prossima edizione autunnale.

L’uscita di scena di Guillermo Mariotto segnerebbe la fine di un’era per Ballando con le Stelle, in cui lo stilista è stato uno dei protagonisti più iconici e discussi. Tuttavia, il programma, che continua a essere un pilastro del palinsesto Rai, potrebbe approfittare della situazione per rinnovare la sua formula e attirare nuovo pubblico.

Con undici mesi di tempo per pianificare l’edizione del 2025, il futuro del celebre show di Milly Carlucci sembra destinato a rimanere al centro dell’attenzione mediatica. Per ora, tutte le occhi sono puntati sulle prossime due puntate e sul ruolo che Alberto Matano potrebbe ricoprire nel nuovo assetto della giuria.

La vicenda di Guillermo Mariotto è l’ennesima dimostrazione di come, in televisione, ogni gesto o comportamento possa avere conseguenze ben oltre il contesto dello show. Mentre il pubblico si divide tra sostenitori e detrattori dello stilista, il destino di Ballando con le Stelle continua a evolversi, con nuove dinamiche e protagonisti pronti a entrare in scena.