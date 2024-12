Non stanno arrivando buone notizie sul nuovo concorrente famoso del Grande Fratello, che nella serata del 16 dicembre farà il suo ingresso in casa. Sono arrivate delle segnalazioni sul suo conto, che ora stanno inducendo il pubblico a dubitare sulle sue capacità e a criticare aspramente la produzione e Signorini, che non avrebbero dovuto puntare su questo personaggio.

Il nuovo concorrente vip del Grande Fratello saluterà tutti per la prima volta nelle prossime ore ed è pronto a dare il meglio di sé per provare subito ad imporsi nel reality show. Ma purtroppo le premesse non sono per nulla positive e serviranno certamente più indagini dei telespettatori per scoprire tutta la verità.

Grande Fratello, è già bufera sul nuovo concorrente vip: cosa si è scoperto

Insieme a questo nuovo concorrente del Grande Fratello entreranno pure Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, ma è sull’uomo che si stanno concentrando le attenzioni maggiori. Lui è uno sportivo, che si è anche distinto per situazioni ammirevoli, diventando Cavaliere al Merito della Repubblica su nomina del presidente Sergio Mattarella per essere stato volontario della Croce Gialla di Parma ai tempi del Covid.

Come scritto dal sito Angolo delle Notizie, che ha citato degli utenti social, il giocatore di rugby Maxime Mbandà, futuro gieffino, avrebbe mentito spesso in passato. E ora stanno già esplodendo le prime proteste, infatti avrebbe finto di essere una persona divorziata e avrebbe pure avuto molte storie con le donne. Una di queste sue ex spasimanti lo avrebbe pure accusato di una brutta cosa.

In questa circostanza, quando Mbandà usciva con la donna in questione ed era intento a consumare la colazione, pare si stesse organizzando la serata con un’altra. Vedremo se qualche sua ex uscirà allo scoperto nei prossimi giorni.