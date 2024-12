Momento importante al Grande Fratello. Il papà di Lorenzo è pronto ad entrare nella casa per incontrare suo figlio, alla luce di tutto quello che è capitato negli ultimi giorni. Sarà unm confronto attesissimo, che si svolgerà davanti alle telecamere in diretta nella serata del 16 dicembre. E c’è una spiegazione dietro il suo arrivo, come specificato anche dal sito Biccy.

Infatti, non è un caso che proprio ora al Grande Fratello giungerà il papà di Lorenzo. Comunque, tralasciando per un attimo questa notizia, c’è anche da ricordare che ci saranno pure tre nuovi concorrenti che inizieranno la loro avventura. Due donne e un uomo per la precisione: la conduttrice Stefania Orlando, l’attrice Eva Grimaldi e il giocatore di rugby Maxime Mbandà.

Grande Fratello, il papà di Lorenzo sta per entrare in casa

Il Grande Fratello ha permesso a Lorenzo di fargli questo splendido regalo. Il suo papà varcherà la porta rossa per affrontare uno dei periodi più difficili del figlio nella casa più spiata d’Italia. La situazione nel programma è più tesa che mai e il suo arrivo potrebbe rappresentare una svolta per il modello.

Il padre di Lorenzo, il signor Armando Spolverato, entrerà al GF per replicare alla mamma di Shaila, intervenuta nella scorsa puntata della trasmissione. La donna attaccò pesantemente il gieffino: “Lui è un giocatore, non lo voglio conoscere e non me lo presentare. Ci sono cose che non posso dire qui, però gioca ed è furbo. Non è una brava persona”. E poi disse a bassa voce alla figlia: “Lui è gay, lo dicono tutti”.

Anche stasera non va in onda il Grande Fratello ma il Lorenzo show,clip sulla rottura e sorpresa per lui arriva il padre per replicare a mamma Luisa e difenderlo dalle calunnie di tante persone cattive, sono risalto sempre questo B.A.S.T.A. #grandefratello pic.twitter.com/RJcPxbPgxG — SHETTY'S OFFICIAL (@Sangu9845) December 16, 2024

Lorenzo e Shaila sembrano ormai sempre più distanti e tra loro c’è stata una lite forse finale, che potrebbe aver chiuso la loro relazione. Il padre di lui potrebbe essere decisivo per spronare il figlio a dare il meglio di sé e a respingere le brutte cose dette sul suo conto.