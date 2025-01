Il Grande Fratello continua a essere al centro di polemiche e discussioni. Il reality condotto da Alfonso Signorini sembra non trovare mai un momento di tregua, travolto ogni giorno da nuove accuse. Dopo la bufera scatenata dal rientro in gioco di alcuni concorrenti eliminati, tra cui Helena Prestes, nelle ultime ore si sono accese nuove critiche nei confronti del programma. Sui social, molti utenti hanno chiesto provvedimenti contro Helena e Lorenzo, protagonisti di una lite accesa avvenuta nella serata di martedì 28 gennaio.

In queste ore un’altra polemica riguardante il legame tra Shaila Gatta e Rebecca Staffelli, che ha sollevato dubbi e sospetti tra gli spettatori. Come se non bastasse, alcuni fan hanno accusato il reality di censura, sostenendo che alcuni momenti del programma vengano tagliati o filtrati per proteggere o contribuire ad ‘affossare’ determinati concorrenti. E sui social la protesta monta con tanto di hashtag diventato di tendenza. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Grande Fratello, pubblico contro la censura di Tommaso e Mariavittoria

I fan della coppia formata da Tommaso e Mariavittoria, soprannominata i Tommavi, hanno accusato la regia del programma di censurare i loro momenti. Secondo molti telespettatori, le immagini della coppia sarebbero spesso tagliate o poco trasmesse rispetto ad altri concorrenti come Helena o gli Shailenzo, ovvero Lorenzo Spolverato e la fidanzata Shaila Gatta. Questa presunta censura ha scatenato un’ondata di proteste sui social, dove l’hashtag #Tommavi è arrivato tra le tendenze della giornata.

Per contrastare quello che considerano un trattamento ingiusto, i fan hanno iniziato a riempire il social X con video dei momenti più dolci e divertenti tra Tommaso e Mariavittoria, chiedendo a gran voce una maggiore visibilità della loro storia. “Capite la potenzialità di questa coppia??? Stop censura tommavi. Basta censura tutto il giorno, basta triangoli, basta liti. Vogliono solo ridere e vedere good vibes”, si legge a corredo di un filmato in cui si vedono i due giocare. “STOP CENSURA TOMMAVI @GrandeFratello Non è possibile avere h24 sempre le stesse persone! BASTAAAAA”, “MESI E MESI DI QUESTO CENSURATI PERCHÉ LORO NON SI SONO MAI PRESTATI AI VOSTRI GIOCHI @GrandeFratello STOP CENSURA TOMMAVI”, si legge.

e voi ci private di queste scene dei miei figli (i più divertenti) per inquadrare gente che dorme o cucina, IMBARAZZANTE #grandefratello#tommavi#resistenzatommavipic.twitter.com/QsMrJBZ0QA — GGiulia (@_l1feisb0ring_) January 29, 2025

Siamo costretti a cercarli riflessi negli specchi, ad usare zoom e binocolo per godere di una piccola loro interazione. SIAMO STANCHI DI INSEGUIRE. PRONTI A SPENGERE TUTTO. #TOMMAVI #GRANDEFRATELLO #RESISTENZATOMMAVI pic.twitter.com/LfkQPiK1Q0 — Lola G. come Giacomino Franchi❤️ (@LGrullita) January 29, 2025

“Stop alla censura dei più divertenti”, si legge tra i commenti su X. E ancora: “Siamo costretti a cercarli riflessi negli specchi, ad usare zoom e binocolo per godere di una piccola loro interazione. SIAMO STANCHI DI INSEGUIRE. PRONTI A SPENGERE TUTTO. #TOMMAVI #GRANDEFRATELLO #RESISTENZATOMMAVI”, “Stop censura tommavi @GrandeFratello

mostra la verità, mostra un rapporto sincero che si è evoluto e che potrebbe essere esempio per molti, mostra finalmente il potere dell amore che rende felici e cambia la vita”, scrive ancora un altro utente postando una foto dei due che si guardano.