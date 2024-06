Famoso attore arrestato per abusi sulla collega minorenne. Molti ricorderanno la nota serie tv teen Il mondo di Patty, andata in onda nel 2007 e 2008. La produzione, argentina, ha spiccato il volo per la simpatia dei suoi personaggi, in particolare dell’attrice che interpretava Patty per l’appunto. Eppure, la fortunata telenovela, seppur venduta e guardata in tutto il mondo, è stata vittima di un grande scandalo.

Tutto accade il 4 dicembre 2018, quando Thelma Fardin, una delle attrici della serie, denuncia penalmente l’attore Juan Darthés: l’uomo si sarebbe reso colpevole di uno stupro ai danni dell’allora sedicenne durante la tappa in Nicaragua del tour musicale della telenovela, quando lui ne aveva 45. Dopo di lei anche altre colleghe avevano trovato il coraggio di parlare delle violenze subite da parte di registi e produttori con cui hanno lavorato. L’uomo interpretava il ruolo di Leandro e poco dopo la denuncia è scappato in Brasile (aveva doppia cittadinanza).

Juan Darthés allora denunciò il fatto come ‘inventato’ e disse alla stampa brasiliana: “Sono profondamente scosso e indignato. Sono morto, lei mi ha fatto fuori con questa cosa. A me adesso interessa solo che si faccia luce sulla verità e che la gente la sappia. Se chi di dovere dirà che quello che dice lei è vero, io mi toglierò la vita. Io non ho mai molestato nessuna ragazza, mai. Bussò alla porta della mia stanza perché non aveva la chiave”.

Poi Juan Darthés raccontò: “Quando è entrata, si è avvicinata a me, mi provocava, voleva baciarmi e io ho detto ‘sei pazza, hai un fidanzato’. Lei continuava ad infastidirmi e tentava di stuzzicarmi e io le ho detto ‘ma cosa cavolo stai facendo? Hai l’età dei miei figli’ le ho anche detto ‘ma che problema hai?’”. Ma Thelma non diceva bugie e un tribunale brasiliano l’ha condannato a 6 anni. La ragazza quindi dirà: “Avevo perso la fiducia nella giustizia”.

Calu Rivero fue una de las primeras q lo denunció y nadie le creyó. CUANDO THELMA FARDIN DENUNCIÓ A JUAN DARTHES esta fue una de las primeras entrevista que dio para negar todo y decir " ELLA SE ME INSINUÓ" después de esto se escapó a Brasil.. hoy lo condenan a 6 años de cárcel.

Hoy Brasil declaró culpable al actor argentino Juan Darthés por el caso de violación contra la actriz Thelma Fardín cuando tenía 16 años.



En este video recordamos el testimonio de la actriz, quien apoyada del colectivo Actrices Argentinas, le declaró la guerra a la impunidad. pic.twitter.com/PDBc4hhy7K — AJ+Español (@ajplusespanol) June 10, 2024

Thelma Fardín habló sobre la condena a Juan Darthés:



"Han dicho que lo hacía por la fama. No se me cruza por la cabeza a quién se le puede ocurrir que a alguien le gustaría ser famosa por el hecho más doloroso de su vida"



pic.twitter.com/7vvTWNEk1R — fefe (@fedeebongiorno) June 10, 2024

E ancora la Fardin: “Dopo aver ascoltato la sentenza che ha ribaltato l’assoluzione dello scorso anno tutto è cambiato. Questo deve essere un messaggio di speranza per tutte quelle persone che ancora subiscono qualche tipo di abuso. Deve essere una speranza affinché, anche se pensano che sia molto difficile, perché la persona da denunciare è molto potente e abbia molti strumenti, ci sia una possibilità di giustizia. Anche se oggi il mio caso ha ottenuto giustizia, non è la realtà della maggior parte dei casi“.

