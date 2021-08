Sono passati circa 15 anni dall’ultima stagione di Paso Adelante. La soap ha appassionato anche milioni di italiani: è stata trasmessa da noi dal 2004 al 2006 ed è stata divisa in sei stagioni. La trama è incentrata sulle storie di ragazzi che frequentano la più famosa e prestigiosa scuola di ballo e di recitazione di Madrid.

Una delle protagoniste principali della serie musical è Lola Fernandez, interpretata dall’attrice Beatriz Luengo: una ragazza timida, ma allo stesso tempo molto determinata e tenace. Lola si distingue fin da subito per le sue grandissime doti canore e nella danza. Dopo aver perso la madre prematuramente, la giovane ha dovuto aiutare la propria famiglia (suo padre e suo fratello), per questo motivo rispetto ai suoi coetanei ha meno relazioni con il mondo esterno. Si innamora di Pedro Salvador.

Di recente sui social si è fatta vedere un’altra attrice della serie a cui il pubblico era particolarmente affezionato. A vederla, oggi, sembra completamente diversa dalla ragazza esuberante che è stata ammirata nella soap spagnola. Si tratta di Erika Sanz che nelle prime stagioni rimase leggermente sullo sfondo per poi emergere con prepotenza per la storia con Jero. Dopo aver mostrato particolare attenzione nei suoi confronti in diverse puntate, Erika sedurrà il ragazzo e lo porterà a letto, rompendo definitivamente la relazione fra Jero e Lola, si legge su Wikipedia. Erika e Jero faranno coppia fissa per qualche episodio, ma alla fine anche la loro storia finirà.







Caratterialmente Erika si dimostra piuttosto perfida, soprattutto per gelosia nei confronti di Lola.

Ha avuto una relazione con Pedro che, durante un lavoro come ballerini in Costa Azzurra, la lascerà incinta. Ma Erika, una volta compreso che Pedro è in realtà follemente innamorato di Lola, deciderà di abortire, nonostante Pedro si mostri disponibile a riconoscere e mantenere il bambino. Curiosamente il suo personaggio ha lo stesso nome e cognome dell’attrice che la interpreta.

Rispetto alla serie è cambiata molto e si fa fatica a riconoscerla. Resta lo stesso sguardo determinato che gli affezionati telespettatori hanno imparato a conoscere durante le puntate di Paso adelante. Anche la vita della protagonista Lola è cambiata dopo la soap. Ha trovato l’amore e si è sposata nel 2008 con Yotuel Romero, l’attore che nella serie ha interpretato il bravissimo Pavel. Dalla loro unione sono nati due figli, esattamente nel 2015, e nel 2021.