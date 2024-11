Il Grande Fratello non si ferma più. Una nuova concorrente sta per entrare a far parte del cast dell’attuale edizione, che non sta brillando sotto l’aspetto degli ascolti tv. Con questo ingresso la speranza è che possa esserci una svolta in positivo. Si era già vociferato nelle scorse ore degli arrivi di Miss Italia 2021, Zeudi Di Palma, e di Maria Monsé con sua figlia 18enne.

E ora c’è anche questa nuova concorrente che pare essere certa per il Grande Fratello. A rivelare tutto il giornalista Davide Maggio, oltre a Biccy, che aveva scritto sul social network X: “Al Grande Fratello entreranno lunedì anche dei nip, ne annuncio uno sul sito a breve”. E subito è stato fatto il nome e cognome della bellissima, pronta a varcare la porta rossa.

Grande Fratello, nuova concorrente nip in arrivo: “Ma è già conosciuta”

Nonostante questa nuova concorrente del Grande Fratello faccia parte dei nip, cioè di coloro che non sono personaggi famosi, in qualche modo il pubblico l’ha già conosciuta in passato. Infatti, non si tratta della sua prima esperienza in assoluto in tv. E nemmeno a Mediaset, dato che è stata nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Lei si chiama Chiara Cainelli, ha 25 anni e nel 2019-2020 è stata a UeD in veste di corteggiatrice dell’allora tronista Carlo Pietropoli. Originaria di Trento, ha vinto proprio Miss Trento ma non è riuscita a prevalere a Miss Italia. Suo padre è tedesco, mentre la mamma è nativa della Bolivia. Inoltre, sappiamo che ha un fratello gemello che si chiama Stefano.

Il sito Biccy ha inoltre scritto che al Grande Fratello dovrebbe arrivare pure Bernardo Cherubini, che è il fratello del cantante Jovanotti.